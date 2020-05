En el último Monday Night Raw, AJ Styes "resucitó" del entierro sufrido en WrestleMania 36 y volvió para participar en el Gauntlet Match que definiría al último participante para la lucha de escaleras de Money in the Bank 2020 en reemplazo de Apollo Crews. El Fenomenal fue el último en entrar y dio cuenta de un ya cansado Humberto Carrillo en la última lucha, para asegurarse su boleto para el PPV de este domingo.

Luego de la contienda, y de que haya dejado en claro que sigue perteneciendo al bando rudo, Styles tomó el micrófono y se dirigió al Universo WWE indicando que a pesar de ser enterrado en el Boneyard Match, no ha perdido, y que en esta ocasión ha tomado su oportunidad y ganará Money in the Bank, aún si tiene que lanzar a alguien desde lo alto de una escalera.

► El plan de AJ Styles para Money in the Bank

AJ Styles se unió a Aleister Black, Rey Mysterio, Otis, Daniel Bryan y King Corbin como los participantes para la lucha varonil de escaleras en Money in the Bank y luego de la transmisión de Raw, El Fenomenal fue entrevistado y este discutió la estrategia que aplicará para su lucha de este domingo. Styles planea obtener un mapa de la sede de la WWE y buscar elegir la mejor ruta para llegar a la cima del edificio.

"Encuentro un mapa de la sede de la WWE, veo el diseño y encuentro la mejor ruta. Es más o menos así de simple, ¿De acuerdo? Si me toca hacerlo, subiré las escaleras. Pero podría ser más rápido, no lo sé."

Sin mencionar al resto de sus rivales, El fenomenal sí se refirió a uno de ellos, Otis, de quien se burló.

"¿Sabemos quiénes están en Money in the Bank? ¿No está Otis? ¿Acaso no está en la lucha de escaleras de Money in the Bank?. Porque ese ascensor no va a ir a ninguna parte. Sí, no te subas al ascensor con él, porque no subirá.

El hecho es, que voy a mirar ese mapa y encontraré la mejor ruta a donde sea que tenga que ir para obtener ese contrato de Money in the Bank. Es así de simple."

Veremos si resulta o no el plan de AJ Styles para este domingo en el PPV, en lo que será una lucha inédita y donde no hay hasta el momento un claro favorito para ganarla.