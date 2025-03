El plan cancelado para Stone Cold: antes de su salida en 2002

En el año 2002 Stone Cold Steve Austin se bajó del barco, decidió irse de la WWE luego de tener conflictos creativos con la administración de la compañía, uno de ellos fue la decisión de hacerlo perder ante Brock Lesnar.

Bueno.

La pataleta le duró un año, porque regresó en 2003.

Pues bien.

Con su ida se fue para el retrete cierto plan, que incluye el debut de un luchador.

Matt Wiese, mejor conocido por su paso por WWE como Luther Reigns, fue invitado al pódast «Café de René» con la también ex superestrella de la WWE, René Dupreé.

El capítulo se titula: «Cafe De Rene livestream w/ special guest Matt «Luther Reigns» Wiese», el cual fue escenario de la revelación.

“Sí. Firmé [con el elenco principal de la WWE] a principios de 2003. Estuve en entrenamiento alrededor de nueve meses a un año. Cuando el equipo creativo bajó y me dijeron: ‘Matt, vamos a hacerte el protegido de Stone Cold’, yo pensé: ‘Genial. Vamos con todo…’ Era alto, musculoso, sabía hablar en el puto micrófono… No era un gran luchador, pero con mi tamaño realmente no necesitaba saber tanto… Luego, Stone Cold tuvo una pelea con Vince [McMahon] y se largó. No sé toda la historia, pero seguro tú sabes más que yo.”