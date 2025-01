El plan b de WWE si Cody Rhodes no funcionaba como rostro

Unos pocos meses nos separan del primer aniversario de la histórica victoria de Cody Rhodes en WrestleMania 40 para alzarse como Campeón Mundial Indiscutido de la WWE. Una victoria que cambió el paradigma de la compañía al ser percibido como un paso de antorcha del monarca previo, Roman Reigns, hacia el «nuevo juguete favorito» de Paul Levesque. Una movida que llevaba gestándose tras bambalinas desde mucho antes por razones lógicas de calendario, con un Reigns a tiempo parcial que, naturalmente, había aceptado ceder su posición (y con ello el título con el que cargó por casi cuatro años) para entrar en una fase de menos responsabilidades.

El menor de los hijos de Dusty Rhodes había sido apuntado desde su primer año como el mejor posicionado para tomar esa posición. Aquel 2022 se dedicó a «pagar las cuentas» y pavimentar su camino. El combate ante Seth Rollins en Hell in a Cell, donde se subió al cuadrilátero con los pectorales rotos, se consolidó como un punto de inflexión que probó a la oficina que se podía confiar en él como caballo de batalla. La popularidad acompañó y para 2023, a pesar de la determinación de retrasar su consagración por otro año, no había lugar para las dudas: era el hombre indicado.

► El plan si Cody Rhodes no funcionaba como rostro

Tras bambalinas no había divagaciones a propósito de la elección de Rhodes, pero la historia ha demostrado una y otra vez que nada está dicho hasta que los números lo avalen. El hecho de que el ex Vicepresidente Ejecutivo de AEW iba a ser un éxito como el rostro de WWE no era una garantía, y en base a esto fue que la directiva trazó dos posibles caminos para la siguiente WrestleMania, la 41: si todo iba a sobre ruedas y el plan de Cody como el #1 funcionaba… Y si la cuestión se descarrilaba y el plan de Cody como #1 no funcionaba.

¿En qué diferían? En esto, según contó Dave Meltzer en una reciente edición de la Wrestling Observer Radio:

«Al 100%, el plan en camino a WrestleMania este año era Cody Rhodes vs. The Rock, según me dijeron. Iba a ser por el People’s Championship.

«En ese momento no se habían comprometido a mantener a Cody con el título mundial por todo un año porque no sabían [cómo iba a funcionar]. Nunca se sabe. La realidad dicta que haberle quitado el título a Cody el año pasado hubiese sido increíblemente estúpido porque no se supone que debas tocar a tu chico top si los negocios van tan bien como están yendo. Pero originalmente, si Cody no llegaba como Campeón a WrestleMania, la lucha iba a ser por el People’s Championship y la creencia era que probablemente iba a ser para unificar el Campeonato de la Gente y el Campeonato de la WWE. Esa era la idea».

Es curioso cómo ninguna de las dos ideas acabó properando. Aunque, claro está, poco tuvo que ver con el desempeño de «La Pesadilla Americana», sino total y llanamente con la ocupada agenda de The Rock. En cambio, la ruta obligó a virar por un camino inesperado. De momento, se reporta la opción de Cody vs. John Cena como el estelar más sonado para la edición próxima del evento magno, aunque hay otras alternativas flotando en días donde dentro de las oficinas de Connecticut empiezan a haber definiciones de cara al próximo abril. El sábado (Royal Rumble) obtendremos respuestas.

