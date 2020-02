El plan actual que AEW guarda para Jeff Cobb y el que tenía en mente

Con su calidad, y el hecho de que dentro de All Elite Wrestling escasean luchadores de semejante talla, es lógico que la novel compañía haya presentado a Jeff Cobb cual estrella. Bajo el estelar de un episodio de AEW Dynamite, y dentro de la principal historia a día de hoy camino a AEW Revolution, Chris Jericho desveló que Jon Moxley enfrentará a Cobb la semana que viene, y este no perdió el tiempo para hacer lo que mejor sabe: dar palizas a diestro y siniestro. Una vinculación con AEW que ya sabemos no implica de momento contrato de por medio, así que el hawaiano seguirá como agente libre, luchando por fechas, al igual que viene haciendo en Ring of Honor y el resto de promociones.

► Dave Meltzer avanza la idea de AEW sobre Jeff Cobb

Y más allá del estatus reportado por Mike Johnson de PWInsider, Dave Meltzer amplía qué podemos esperar de Cobb en su estancia en AEW, bajo la más reciente entrega de la Wrestling Observer Radio.

Bueno, el meollo de este asunto es que Jeff Cobb no ha firmado un contrato. Va hacer todos los shows para los que está anunciado. Ahora mismo, está allí en una historia, y ni siquiera puede decirse que esté con AEW. Tal vez. Tal vez firme con ellos, pero él buscaba ser agente libre y trabajar con New Japan todo lo que pudiera, y no sé si eso ha cambiado. Sé que Cody lo quería desde que terminó su contrato con Ring of Honor. Lo querían, y lo querían a tiempo completo, pero ahora mismo está ahí de esta manera, y no ha firmado un contrato. Quizás lo firme y las cosas cambien, pero esa es la situación a día de hoy.

AEW Revolution está a la vuelta de la esquina, y Jeff Cobb, como dije, enfrentará a Moxley en el último episodio de AEW Dynamite. Será interesante comprobar la manera en que AEW maneja el duelo, pues una derrota en su debut dañaría la imagen de cazarrecompensas destructor trazada en la presentación de Jericho. Seguramente todo termine con una descalificación, lo que veremos si lleva a que Cobb tenga hueco en el cartel del próximo PPV de los Élite.