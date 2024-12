El luchador canadiense y estrella de New Japan Pro Wrestling, El Phantasmo, reapareció luego de dos meses de ausencia y confirmó su presencia en Wrestle Kingdom 19.

El Phantasmo reapareció en el penúltimo evento de la gira NJPW Road to Tokyo Dome el 22 de diciembre y anunció que había recibido autorización médica para competir. El luchador ha estado fuera de acción desde octubre, ya que anunció que los médicos habían encontrado un pequeño tumor.

En su sorpresivo regreso, ELP atacó a Ren Narita para enseguida desafiarlo por el Campeonato de la TV NJPW World. Sin embargo, Narita ya tenía definidos sus oponentes para WK19, se trataba de Jeff Cobb y Ryohei Oiwa. Entonces, Phantasmo pidió que fuera incluido en el encuentro, propuesta que fue aceptada.

Tras esto, El Phantasmo manifestó:

Sabes, ha pasado mucho tiempo desde que estuve en Korakuen Hall. De hecho, la última vez que estuve en el Korakuen Hall fue en el G1 Climax contra Takeshita, y es difícil incluso para mi cerebro comprender cuán diferente era la vida en ese entonces. Pero ahora mismo, estoy de vuelta. Estoy de vuelta en NJPW, estoy de vuelta en el Tokyo Dome. Estoy de vuelta. No había forma que me perdiera el evento del Tokyo Dome.

Cuando estaba en casa, en Canadá, no pensé ni por un segundo que no iba a volver a New Japan. Mi espíritu de lucha es más fuerte que nunca.