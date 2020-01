Chris Jericho está a solo horas de enfrentar un gran reto en NJPW ante Hiroshi Tanahashi, que incluso podría tener repercusiones internacionales con AEW.

Así que para promocionar este encuentro, que se dará en la segunda y última noche del Wrestle Kingdom 14, Justin Barrasso de Sports Illustrated tuvo la oportunidad de hablar con él y allí este le reveló toda la verdad de cómo nació el personaje que Jericho usa en NJPW, el de «El Hacedor de Lluvia».

► El origen de Painmaker Chris Jericho

«Originalmente, de cara a esa lucha contra Kenny Omega entré pensando que sería el mismo tipo que fui en WWE. Pero realmente estaba enamorado de Bruiser Brody en ese momento, porque estaba recordando los 30 años de su muerte, y me encantaba ver sus luchas y ver cómo destrozaba a sus rivales. En Japón, la gente todavía se siente intimidada por ese estilo y les gusta.

«Realmente me gustó la locura del personaje y jugué un poco con ello de cara a la lucha y durante la lucha con Kenny, así que cuando regresé para enfrentarme a Naito, no quería usar chaquetas luminosas y medias brillantes. No me sentía bien con ello ya. Me sentí más loco y decidí que era necesario usar algo de pintura facial.

«Estaba trabajando la rivalidad con (Kazuchika) Okada, quien es The Rainmaker, así que yo dije que yo era The Painmaker. Simplemente sucedió, salió de la nada. Ahora es un lado completamente diferente de Jericho que, si quisiera, bien podría ayudarme a extender mi carrera por otros diez años. Soy un gran fanático y discípulo de la banda KISS y de la forma en que se comercializan, y me sorprende que me haya tomado tanto tiempo usar algo de pintura facial. Quiero usarla en ciertos casos. Por eso usé la pintura contra Darby Allin en Dynamite. Quiero hacer este personaje como lo hizo The Great Muta«.

Finalmente, Jericho les dejó esta reflexión a los fans:

«Si les gusta algo de lo que yo hago, es mejor que lo disfruten con todo. Cuando me retire, se habrá acabado para siempre».