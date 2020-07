Una foto hermosa y un texto emotivo. De esta manera conocemos el peor momento de Peyton Royce en su vida. Justo cuando afuera de sí misma todo estaba bien. Afortunadamente, eso quedó atrás y ahora se encuentra bien, pero ha querido compartir con sus seguidores lo que sentía entonces.

En lo que respecta a su carrera como Superestrella de WWE, sucede todo lo contrario; porque actualmente no está en su etapa más boyante. The IIconics no están teniendo demasiada suerte y ella perdió el lunes en Monday Night Raw un mano a mano contra Ruby Riott.

► El peor momento de Peyton Royce

La ex Campeona de Parejas WWE hizo la siguiente publicación en Instagram:

"Voy a compartir un mensaje vulnerable. ¡Por favor, sean amable! "Esta foto fue tomada hace aproximadamente un año. Estaba muy emocionada porque me faltaban unas semanas para casarme y era la mitad de las Campeonas de Parejas WWE. Todo parecía ir de maravilla desde fuera. "Pero por dentro, estaba lidiando con el momento más bajo que jamás haya experimentado. Mi salud mental estaba sufriendo más que nunca y sentía que no podía recuperarme. Sentía que estaba decepcionando a mucha gente, incluyéndome a mí misma, y simplemente no podía levantarme. "Miro esta foto y veo a alguien fingiendo confianza y sabiendo que el resto podría editarse. La chica de esta foto es una extraña para mí ahora, gracias a Dios. Ella asoma la cabeza de vez en cuando para ver si puede derribarme, ¡pero hago todo lo posible para pedirle cortésmente que se vaya! "Todos están pasando por algo. Sean amables y sepan que todos están lidiando con lo que sea, lo mejor que pueden. Cuanto más amor, apoyo y amabilidad podamos mostrarnos, podríamos ayudar a alguien a sentirse menos solo. Incluso si parecen felices y confiados como si lo hubieran logrado todo... Podrían darle sus mejores vibras".

