El peor momento de Karrion Kross en WWE: «Absolutamente estúpido»

Karrion Kross se acuerda del que podemos considerar que fue su peor momento en la WWE. Y no es otro -salvando cuando fue despedido- que su debut en el main roster como luchador de Raw. No solo tuvo que olvidarse de todo lo que lo llevó al éxito en NXT sino que le dieron una suerte de atuendo (más bien disfraz) de gladiador y en su combate de presentación perdió de manera rápida con un veterano sin rumbo como Jeff Hardy. No pudo haber salido pero para él.

► Un estúpido gladiador

«Me sorprendió mucho porque quería sacar lo máximo posible de NXT y dar mi mejor trabajo. De ninguna manera estaba tratando de hacer las cosas a medias, pero intentaba demostrar un tipo de ética de trabajo, ritmo y un nivel de inteligencia en cuanto a personaje que me llevara al roster principal. Siento que todos están tratando de hacer eso. Traté de desarrollar algo que, mientras estuve allí, pensé que funcionaría en el escenario más grande de todos», recuerda en Not Sam Wrestling con Sam Roberts. Cuando subimos y lo desmantelaron, mucha gente me dio diferentes tipos de teorías y razones sobre por qué sucedió. Ninguna de ellas tenía que ver conmigo. Simplemente no sabía qué hacer. Tenía esto en mi cabeza de: ‘Me han dado el sueño de cualquier luchador profesional en NXT. Ahora me están pidiendo que haga esta cosa que creo que es absolutamente estúpida. Probablemente debería hacerlo’.

«En mi mente, pensaba: ‘¿Qué tan ingrato, qué tan tonto se vería, como profesional, decir que no después de que me han dado tantas oportunidades únicas?’ Esa era mi mentalidad en ese momento. Había tanta incertidumbre y muchas cosas raras sucediendo. Pensé que el traje se veía caricaturesco. Hablé con algunas personas y me dijeron: ‘Están considerando hacer disfraces de Halloween.’ Eso es raro. ¿Quién quiere disfrazarse de eso? Pensé: ‘Está bien, quieren comercializar esto. Esta es una oportunidad para demostrar, en una métrica medible, que puedo generar ingresos únicos para la empresa que tal vez otros luchadores no pueden.’ Traté de apoyarlo tanto como pude. Incluso el equipo de guionistas decía: ‘Necesitamos sacarte de esto.’ Estoy de acuerdo. Intentaron muchas cosas diferentes.»