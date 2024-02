El peleador más intimidante de UFC, según Jon Anik

Jon Anik ha confirmado que Roman Dolidze, el poderoso luchador de peso medio, le resulta un poco amenazador.

El pasado fin de semana, Dolidze se enfrentó a Nassourdine Imavov en la pelea estelar del UFC Fight Night 235. Tras cinco asaltos difíciles, Imavov se hizo con la victoria por decisión mayoritaria. Tras cinco asaltos de difícil acción, Imavov se hizo con la victoria por decisión mayoritaria.

La derrota deja a Dolidze con un récord de 12-3 en las MMA profesionales. Considerado uno de los contendientes más peligrosos e impredecibles de la división de peso medio de la UFC, «El Caucásico» ha cosechado siete victorias por KO en su carrera. Además de ser un golpeador feroz y duro, Dolidze tampoco se queda atrás en el suelo, y ha sido campeón del mundo de grappling de la FILA.

► «Parte de la intimidación se traslada al octágono» – Jon Anik sobre Roman Dolidze

Durante un reciente episodio de The Anik & Florian Podcast, el comentarista de la UFC Jon Anik reveló quién considera que es el más intimidante de la lista de la UFC. Anik fue con Roman Dolidze, explicando que se asusta ante la idea de preguntar potencialmente «El caucásico» una pregunta frívola.

Anik también opinó que el aura amenazadora de Dolidze se traslada a la jaula, antes de elogiar la victoria de Imavov sobre el poderoso georgiano.

«También he dicho de Roman Dolidze, quizá recuerden que lo dije en el pasado, en una reunión de boxeadores, que Roman Dolidze es el luchador que más me intimida«, declaró Anik. «¿Verdad? No quiero hacerle ninguna pregunta estúpida. Y creo que parte de esa intimidación se traslada al octágono, así que una buena victoria para Nassourdine Imavov, aunque los aficionados no disfrutaran de la mayor parte de la estética».

Por ahora, los próximos pasos de Dolidze en el octágono siguen sin estar claros. Ha descendido dos puestos en la clasificación del peso medio de la UFC, y ahora ocupa el número 10. Su derrota ante Imavov se produce después de que el año pasado perdiera por decisión unánime ante Marvin Vettori en el UFC 286.