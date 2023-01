El peleador más infravalorado de UFC, según Sonnen

En un reciente vídeo para su canal de YouTube, Chael Sonnen, ex contendiente de peso medio y semipesado de la UFC, habló de los combates por dinero frente a los combates por el título.

Chael Sonnen habló de las impresionantes habilidades de Frank Shamrock como luchador en su mejor momento. También señaló que, a pesar de los numerosos logros de Shamrock en las MMA, no está en el Salón de la Fama de la UFC.

«Frank Shamrock fue el mejor del mundo, no tal vez – no la opinión de Chael, Frank Shamrock fue el mejor en un momento en que nadie estaba viendo el deporte», explicó Sonnen. «Nunca le he preguntado a Frank si eso fue duro para él… Pero puedo imaginar que le hubiera gustado algo de ese reconocimiento, le hubiera gustado algo de esa notoriedad».

Chael Sonnen continuó comparando a Shamrock con Kimbo Slice.

«No está en el Salón de la Fama, pero pertenece a él… ¿Qué preferirías ser? ¿Preferirías ser tan bueno como Frank Shamrock cuando nadie le veía, o preferirías tener las habilidades de Kimbo Slice… Tienes a un campeón absoluto en Kimbo Slice, que llenaba estadios. No podía ir por la calle sin que la gente corriera a estar con él».

Frank Shamrock se retiró de las MMA tras su derrota en abril de 2009 ante Nick Diaz en Strikeforce. A lo largo de los años se han difundido diversas teorías sobre su omisión del Salón de la Fama de la UFC y posibles problemas entre bastidores con Dana White y compañía.