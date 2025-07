El pegador más duro del ring según CM Punk

CM Punk ha dedicado casi tres décadas a la lucha libre profesional y ha disputado casi dos mil combates. ¿Qué rival le ha golpeado más duro? Podríamos pensar en Gunther, a quien desafiará por el Campeonato Mundial de Peso Completo en WWE SummerSlam y con el que no ha luchado hasta ahora en televisión pero sí en eventos no emitidos.

► El pegador más duro del ring

Pero en realidad tenemos que irnos a mucho tiempo atrás, a más de 20 años antes a que el «Best in the World» y el «Ring General» colisionaran en el cuadrilátero y programaran uno de los choques más esperados de la «Mayor Fiesta del Verano». Porque el oriundo de Chicago señala al legendario Terry Funk. Atendamos a sus palabras en My Mom’s Basement:

«Terry Funk. Sí, hubo un momento en mi carrera en el que luché contra Terry Funk, y tuve una especie de epifanía sobre por qué sus golpes siempre se veían tan reales… porque eran golpes reales. [Pensé para mí mismo:] ‘Muy bien, genial.’ Y luego [pensaba:] ‘¿Por qué me estás dando cabezazos?’ Entonces lo golpeé, y él me mira y me dice: ‘¿Por qué me pegaste así?’ Y yo estaba como: ‘¿Qué?’ [Funk respondió:] ‘Soy un hombre viejo’, y de repente ¡pum!, un jab, y yo dije: ‘Dios mío, solo me está jodi*ndo’”.

Punk y Funk compartieron el encordado en tres ocasiones. La primera (y único mano a mano) fue en el evento Glory By Honor II de Ring of Honor en 2003; el «Hardcore Icon» ganó por descalificación. Las dos siguientes fueron en 2004, ambas en la NWA-TNA; en una, Punk se unió a Julio Dinero para vencer a Funk y The Sandman, y en la otra Funk y Raven los derrotaron.

Terry Funk vs CM Punk ROH Glory By Honor II

September 20, 2003 pic.twitter.com/YZXtLARryk — GrappleClips (@GrappleClips) September 9, 2024