Caso Alberto del Río: El Patrón recupera su libertad

El luchador potosino José Alberto Rodríguez, mejor conocido como Alberto del Río o Alberto el Patrón, quedó en libertad este sábado después de una audiencia ante un Juez de Control en San Luis Potosí.

Según reportes de medios locales, el excampeón mundial obtuvo la suspensión condicional de la pena y salió inmediatamente del penal de La Pila tras llegar a un acuerdo reparatorio con su esposa, Mary Carmen Rodríguez Lucero.

► ¿Qué sucedió?

El caso inició el lunes 6 de abril de 2026 cuando elementos de la Guardia Civil Estatal de San Luis Potosí respondieron a una llamada de emergencia al 911 en el fraccionamiento Lomas del Tecnológico. La esposa del luchador reportó una agresión física y verbal; al llegar los agentes, encontraron a la víctima con lesiones visibles en el rostro y los brazos, y detuvieron a Del Río en flagrancia.

El luchador fue trasladado al penal de La Pila y, en la audiencia inicial del 9 de abril, se le dictó prisión preventiva justificada por el delito de violencia familiar (lesiones calificadas en contexto familiar). La Fiscalía Especializada en Atención a la Mujer y la Familia avanzó con la investigación, y este sábado se llevó a cabo la audiencia de vinculación a proceso.

De acuerdo con los primeros reportes confirmados este sábado, “El Patrón” logró el perdón de su esposa y realizó el pago de aproximadamente un millón de pesos como reparación del daño. Esto permitió un acuerdo que derivó en la suspensión condicional de la pena, por lo que continuará el proceso en libertad bajo medidas cautelares (probablemente firma periódica, prohibición de acercarse a la víctima o restricciones similares, aunque no se han detallado públicamente todas).

► ¿Qué sigue?

Aunque quedó en libertad, el proceso penal no se cierra por completo. Del Río deberá cumplir con las condiciones impuestas por el juez. En caso de no respetarlas o reincidir, podría reactivarse la pena. Además, en el ámbito deportivo, ya había recibido suspensiones de algunas empresas de lucha libre.