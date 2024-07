El otro «SummerSlam Weekend» (2024)

Que WWE potenciara SummerSlam en 2021 para convertirlo en un show de estadio cada año fue una buena noticia para la escena independiente. Desde entonces, las sedes de la gran fiesta estival se han convertido en verdaderas capitales luchísticas, como si de una segunda WrestleMania se tratara.

No obstante, tal vez pueda sonar hiperbólica la comparativa, porque el número de eventos alternativos quedan lejos de la cifra de los celebrados durante el «WrestleMania Weekend», y este 2024, la oferta se ha reducido respecto a anteriores veranos.

Con todo, Cleveland (Ohio, EEUU) acogerá entre mañana y el sábado algunas citas «indies» de interés, y seguidamente, daré cuenta de ellas. Nota: obvio mencionar eventos no competitivos, de ahí que excluya a la WrestleCon Cleveland, donde figuras del presente y pasado de la industria evitarán subirse al ring.

► Más allá de SummerSlam 2024

1 de agosto:

AIW Against The World 2024, Temple Live Asylum Room, Triller TV

La promotora Absolute Intense Wrestling (AIW), oriunda de Cleveland y con una brillante cantera de talentos (gracias a su excelente escuela), prepara uno de los shows más importantes de su historia reciente, destacando, dentro de un amplio cartel, las implicaciones de KENTA, Heath Slater, Los Desperados (Arez y Gringo Loco) o Motor City Machine Guns; estos últimos intentarán conquistar el título de duplas de AIW en, probablemente, uno de sus últimos encuentros antes de unirse a WWE o AEW. Quiere AIW levantar la mano y mostrar que puede estar en la élite de las «indies» yanquis.

We need your help to raise awareness for our event this Thursday night in Cleveland to kick off #Summerslam weekend all remaining tickets are only $15!



Viernes 2 de agosto:

GCW Now And Forever, Temple Live Asylum Room, Triller TV

¿Qué sería de un fin de semana luchístico sin Game Changer Wrestling (GCW)? La incansable casa de Brett Lauderdale demuestra su cada vez mayor presencia en la escena, y el viernes se agenciará las implicaciones de varios nombres notorios para hacer todo el ruido posible —coincidiendo en hora de inicio con Friday Night SmackDown—, caso de Matt Hardy y The Maharaja (Jinder Mahal). Uno, en su etapa pos-AEW y otro en su etapa pos-WWE. El primero, por encima de todos, protagonista de un emparejamiento 100% GCW, contra Nick Gage, que desde su anuncio anoche ya genera bastante expectación.

*BREAKING*



NICK GAGE returns and takes on the debuting MATT HARDY in a first time ever Dream Match THIS FRIDAY in CLEVELAND!



Plus:

Mance v ?

Janela v ?

Effy v Raj

Zilla v Bishop

Maki v JWM

Sidney v Gringo

Matt Cardona

+more









Sábado 3 de agosto:

CONVERGE: Wrestling Supercard, Mulberry’s, independentwrestling.tv

Y ojo con la «Supercard» que tendrá el «SummerSlam Weekend». 14 casas (algunas locales y otras foráneas) convergerán, nunca mejor dicho, en Cleveland: REVOLVER, Exodus Pro Wrestling, Burning Heart Pro Wrestling, Alpha-1 Wrestling, Ruthless Pro Wrestling, Olde Wrestling, Neo Pro Wrestling, Ruthless Wrestling, Uprising Women Athletes, Iron Heart Pro, NWA, Glory Pro Wrestling, CLASH Wrestling y Mega Championship Wrestling. A destacar su presumible estelar, donde EC3 defenderá el «Ten Pounds of Gold» ante Atticus Cogar.

🚨🚨Converge Wrestling SuperCard🚨🚨



This Saturday August 3rd Cleveland Ohio Mulberry's in the flats!



NWA Worlds Heavyweight Championship

EC3 vs Atticus Cogar



Jake Crist/Myron Reed vs CPF



Alpha-1 Zero Gravity Championship

Daniels vs lane (c) vs Napier vs Day



AND MUCH…