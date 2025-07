El orgullo de Adam Cole camino a AEW All In: Texas

Una de las luchas ya oficiales de AEW All In: Texas presentará a Adam Cole exponiendo el Campeonato TNT frente a Kyle Fletcher. Será el segundo mano a mano entre estos dos luchadores y una revancha del combate titular que tuvieron en Dynamite el 28 de mayo que terminó en descalificación.

Mientras se acerca el PPV, hablando con nuestros compañeros de Fightful, el campeón se muestra orgulloso de cómo ha sido su reinado hasta el momento:

“Estoy muy orgulloso de las defensas que he tenido. Ya sea contra Josh Alexander, Claudio… la lucha con Kyle no terminó como yo quería y acabó en descalificación, pero en lo que respecta a mantener este campeonato, sentirme orgulloso de él y mirar hacia el futuro con todas las defensas que quiero tener, me doy un sobresaliente. Estoy totalmente orgulloso de ser campeón. No estoy enfocado en nada más ahora mismo que en ser el Campeón TNT.

También pienso en mis chicos de Paragon, pero en cuanto al oro del campeonato, mi mente está puesta solo en eso. Estamos en proceso, y esto recién empieza. Después de que le gane a Kyle, voy a enfocarme en mi siguiente retador, ya sea otro miembro de la Don Callis Family o alguien que ni siquiera tengo en el radar. Estoy listo para defender este título contra quien sea y cuando sea.”