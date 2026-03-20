El Número Uno, Satánico: Homenaje en vida a la leyenda

¿Es el Satánico “el rudo número uno”? La respuesta rápida es que sí, lo es. Sin duda. La respuesta larga no es tan compleja, pero están a punto de descubrirla.

► Un niño nacido para ser el número uno

Daniel López López nació en Chapalita, Guadalajara, Jalisco el 26 de octubre de 1949. Siempre fue rudo. Desde niño tuvo problemas en la primaria, por lo cual su familia lo metió a una escuela internado, cuando pudo salir de ahí, siendo aun adolescente, comenzó a trabajar con una de sus tías en una tienda de vestidos de novia. Con el dinero que ganaba comenzó a ir a un cine de permanencia voluntaria y ver luchas de Santo, el Enmascarado de Plata, lo cual lo dejó maravillado.

Por esos tiempos, también comenzó a ver la lucha libre local, donde presumían al Diablo Velazco como la mejor opción para entrenar lucha libre (y sí, lo era) y con eso su idea de ser luchador comenzó a materializarse. Uno de los gimnasios donde impartía catedra el Diablo se encontraba a unas cuadras de donde trabajaba, sin embargo, los horarios le generaban conflicto: la hora de la última clase era a las 7 PM, mientras que el negocio de su tía cerraba a las 8. Tuvo que pedirle permiso a su tía con una mentira piadosa: voy a volver a la escuela. Aunque nunca le dijo a cuál. Debió de tener dieciséis años a su ingreso.

En varias entrevistas, Satánico ha hablado de la ética profesional del Diablo, que incluso en más de alguna ocasión sacó a alumnos de las orejas, y después les aventaba su ropa a la calle, por el simple hecho de no ponerle atención. Sin embargo ya tenía más de cinco años entrenando y aun no veía fecha para su debut, así que cuando José Luis Hernández, El Monarca, le ofreció una función en Ciudad Guzmán, en 1974. Con el equipo del propio Monarca debutó en sustitución de Saeta Negra. El Monarca le había pedido usar el nombre de “Príncipe Negro”, pero el promotor no quería que usara el nombre de un ídolo local, así que ante la insistencia Daniel dijo el nombre de su villano consentido de la serie de 007: El Satánico (Doctor No).

El promotor cortó a solo “El Satánico” y todo estaba consumado: el oponente, que su nombre queda confuso en el paso del tiempo, quiso abusar del novato: cuando El Satánico asume una posición de olímpica, el rival lo nalguea. Ahí, en ese momento nació El Satánico. No cuando lo presentaron, no cuando comenzó la lucha. Cuando lo intentaron humillar. Daniel había escuchado una y mil veces al Diablo decir que sus alumnos eran para presumir, no para causar risa. Ese día, en su debut, ante la mofa de toda Ciudad Guzmán, Daniel se transformó y olvidó todo lo que tenía que ver con lucha: se fue a los puños contra el rival, y cuando el réferi lo quiso recriminar, Daniel le metió un codazo. Descalificación inmediata.

Antes de la segunda caída, Daniel observó que el réferi cuchichiaba con el oponente, así que sabía que no podía ser de otra forma: lo volvieron a descalificar por irse a los puños contra el oponente. Esa lección le sirvió para el resto de su carrera: nunca más permitiría intentos de humillación. Así fuera Alfonso Dantés o Dr. Wagner Sr., o el que fuera, Satánico nunca se volvió a achicar. El promotor le pagó su garantía y le pidió no volver nunca a Ciudad Guzman.

Tampoco le fue bien al regresar a la escuela del Diablo, quién le reprochó el haber decidido debutar sin estar listo. Con humildad, Daniel aceptó los regaños y volvió a los entrenamientos, un año después ya había debutado en el Coliseo Olímpico de la U de G, era la antesala para llegar a la Coliseo de Occidente, siendo Diablo Velasco matchmaker de ambas. El Diablo reconoció que su carbón se estaba convirtiendo en diamante, y en 1975 ya estaba teniendo sus primeras luchas en la Coliseo tapatía. A la par, en el Olímpico, tenía una rivalidad contra Vengador.

► Oficialmente Satánico

El Olímpico daba funciones a medio día los domingos, y muchos de los que luchaban en la semifinal o estelar aparecían en las preliminares del mismo domingo en el local de Medrano 67. Sin embargo, el 4 de enero de 1976, ni Vengador ni El Satánico no fueron programados en la Coliseo, ambos eran la lucha estelar y apostaban la incógnita.

Ese medio día, Daniel López cayó, mostró el rostro, pero nacía el Rudo Número Uno.

Ya en 1977 estaba en la Pista Arena Revolución y en la Arena Coliseo alternando con Dardo Aguilar, Franco Colombo, El Polaco (Cuchillo), Saeta Azteca, Divino Roy, el profesor Rafáel Salamanca, Estrella Blanca y otros más. Todavía no en estelares, pero ya como constante en la programación de la Empresa. Más de seis meses le tomó debutar en la Catedral de la Lucha Libre, el 23 de septiembre, en una primera lucha contra Colombo.

El Satánico menciona en varios lados que para ser buen estelarista se tuvo que empezar a picar piedra, y fue hasta 1979 cuando tuvo su primera estelar en la Coliseo de Perú 77, él, Mocho Cota y Tony Beneto se enfrentaron a Gallo Tapado, Kato Kung Lee y Cachorro Mendoza, una lucha encarnada, que terminó con El Satánico dejando ensangrentado a Cachorro Mendoza. De mecha corta ambos, se pactó la lucha de cabelleras para la siguiente semana, el 28 de agosto de ese 79.

Ya había rapado a Chamaco Órtiz (Hombre Bala), en una semifinal de la Pista Arena Revolución en mayo de ese año. Y tenía ya varios triunfos en Guadalajara: Black Killer y Tony Beneto al menos.

Sin embargo, fue la rivalidad contra Cachorro lo que lo catapulto a los turnos estelares en todos lados. A pesar de la rapada, Satánico siguió al entonces Campeón Nacional de Peso Medio a la Arena México y lo orilló a darle la revancha por el título el 19 de octubre de 1979. Ambos alumnos del Diablo, dieron una lucha de filigrana pura, pero está vez la revancha fue para Daniel, que desde entonces comenzó a hacer la seña característica con su dedo índice diciendo que era el “número uno”.

Y lo demostró, tres veces antes de que terminara el 79 defendió el título: ante Alma Grande y Kato Kung Lee en Acapulco, y en revancha de sangre contra Ringo Mendoza en la México.

Sólo duró seis meses como monarca mexicano, abdicó, que no perdió el título, pues fue superior a Satoru Sayama el 28 de marzo de 1980, el nipón entonces era rex orbi, y Satánico tuvo que regresar el título nacional al infame (para la lucha) comisionado de hierro, Rafael Barradas.

Ni a un mes llegó el reinado del Sata, pues el 27 de abril cayó ante el propio Cachorro en la Arena Coliseo de Occidente. Sin embargo, ya era una estrella constante del elenco de la Seria y Estable. Y oportunidad que tenía para enfrentar a los mejores medios, la aprovechaba, siendo un constante contendiente a la corona nacional y mundial ante rivales como Ringo, Cachorro, César Curiel, El Jalisco, Solar y Lizmark.

El título nacional lo tuvo tres veces durante la década de los ochentas, y el Mundial NWA 4 veces en ese auge de los coliseinos, sin embargo, y a pesar de ser presencia constante de manera individual, todos lo recordamos más por volverse el Infernal mayor.

► Los Infernales

En 1981 el departamento de programación comenzó a asociarlo con Espectro Jr. (Elías Piceno) quién recién había tomado el personaje y era importante para la Empresa consolidarlo, pues la anterior versión había cambiado de empresa convirtiendo todo en un verdadero Kaoz.

Con la división de tríos teniendo su primer gran auge gracias a lo que se hacía en El Toreo, el joven Paco Alonso, decidió formar también sus agrupaciones formales en la Empresa. Ya con Sata y Espectro consolidados como pareja les buscó quién pudiera ser su coequipero indicado. Fueron varios los intentos: desde Adorable Rubi hasta Supremo, pasando por la gran leyenda Alfonso Dantés, Américo Rocca, Popitekus, Rey Salomón, El Faraón, Mocho Cota, Herodes y hasta Pirata Morgan. Algo pasaba que no cuajaba el grupo completo.

Como pareja, ambos estuvieron a punto de ser los primeros Campeones Nacionales de la especialidad al superar a Brazo de Oro y Brazo de Plata en las semifinales y cayendo ante Ringo y Cachorro.

Pero en 1983, el 9 de enero, por primera vez fueron programados por primera vez con MS-1. El grandote de Salvatierra acababa de perder la máscara a mediados del 82 ante Rayo de Jalisco Jr., y derivaba entre las semifinales y las estelares, fue hasta que alineó con Satánico y Espectro que la leyenda de los Infernales nacería y Pablo Fuentes se consolidaría como un estelarista en la Empresa.

El 9 de marzo de 1983, después de varias funciones en la Coliseo, la Pista y el demás circuito coliseino, Los Infernales debutaron como tales en la Arena México, pero fue en 1984 donde causaron el impacto que los mantendría en turnos estelares. Sin embargo, una lesión de Piceno a finales de ese 1984 abriría la puerta para la llegada de Pedro Ortiz al equipo, prácticamente por imposición del departamento de programación de la Empresa.

Este es un buen momento para aclarar que, como se ha dicho, muchos otros luchadores fueron asociados con los dos Infernales originales (Sata y Espectro), que, aunque no fueron programados así originalmente, se sabía que era una pareja hecha y derecha. Por tal, tampoco se puede decir que, los que hicieron equipo con MS-1 y Sata después de la lesión de Piceno en 1984 se les puede considerar “Infernales”, nos referimos a que se le atribuye a que Belcebú, un luchador de muy poco cartel, se le entrega el nombramiento de Infernal solo porque una revista tomó para portada una foto junto a Pablo y Daniel, también al hermano del Espectro Jr., Espectro de Ultratumba apareció en el album de la revista Lucha Libre como Infernal, cuando en realidad solo lucharon ambos un par de veces con ellos.

En los albores de 1984, El Toreo había creado a los primeros monarcas de tercias, pero, aunque ya existía la UWA, solo bautizaron el título como Campeonato de Tríos de El Toreo de Cuatro Caminos. Paco Alonso, siempre brillante, decidió convencer a Barradas para avalar el título de la Empresa Mexicana de Lucha Libre, como “nacional”.

Después de tener una lucha eliminatoria en todas las arenas de la empresa desde el 20 de enero de 1985 hasta el 3 de marzo, en la Arena México se vieron las caras los hermanos Ringo y Cachorro Mendoza junto a Tony Salazar para Los Infernales, ya en la alineación de MS-1, Pirata Morgan y El Satánico. El resultado es que los rufianes se volvieron los monarcas, y por consiguiente, el equipo más dominante de la comarca, una receta que después copiaría la UWA con el título, ahora sí, Mundial, pues al no ser una lucha de uno contra uno daba la posibilidad para que los rudos sin violentar tanto las reglas pudieran dominar y lucirse.

Ya en esa época, tanto el Mago Septién como el Doctor Morales, en las transmisiones para Galavisión en Estados Unidos, comenzaron a llamar a los compañeros del “Rudo Número Uno”, como “El Mejor Rudo del Mundo” al Pirata (no “el mejor luchador”, y nunca por un torneo que ganó en la México), y “El Rudo Más Grande” a Pablo Fuentes Reina.

A finales de ese año, Los Brazos lograron arrancarles el título. Satánico menciona en varias entrevistas que Pirata, en realidad, nunca estuvo conforme con ser parte del equipo, él quería ser el protagonista, y eso generó que el corsario rompiera con Los Infernales (por primera vez).

Daniel, quién ya empezaba a mostrar un gran ojo clínico para los talentos en ascenso, reclutó de inmediato a Masakre (quien aún no perdía la tapa con Kiss hasta unos meses después), mientras que Pedro empezó a hacer equipo con estelaristas como Cien Caras o Sangre Chicana. No fue hasta finales de 1986, cuando Pirata logró reclutar a su hermano, Hombre Bala y a Jerry “El Puma” Estrada para conformar la primera versión de Los Bucaneros.

Jerry huyó de los Bucaneros, nunca se le ha preguntado por qué, pero seguramente le daría la razón a don Daniel, llegó el tercer hermano Ortiz a la tercia: El Verdugo. Pirata ganó la cabellera de MS-1, pero unos meses después, Satánico lo mandara a una cita con el peluquero.

Los Infernales siguieron dominando en la Empresa casi el resto de la década de los ochenta. MS-1 se cansó de ser el segundo de abordo a finales de 1988, y cambió de bando, se reformaron nuevamente los Infernales con Pirata y Masakre, no fueron muchas fechas, pero esa sí existió. En 1989 MS-1 y Masakre regresaron a la causa Infernal. En 1990 la desunión continuó y cada uno siguió por su lado.

► Gran Rivalidad

Es muy complicado definir a un gran rival de El Satánico, porque fueron muchos durante más de cincuenta años. Pero sin duda Roberto Gutiérrez Frías, mejor conocido como El Dandy, debe ser uno de los primeros. Don Daniel, siempre que lo recuerda presume que llenaron cuatro veces la México en sus encuentros de cabellera contra cabellera, nunca presume que perdió tres de esos cuatro encuentros. No hay nada que presumir. Pero esas luchas entre ambos, a diferencia de otras grandes rivalidades de la época, eran tan maravillosamente diferentes. Ya sea que fuera por un título o el orgullo de dejar pelón al contendiente fuera lo que lo causaba, los mano a mano entre ambos eran de lo mejor de lo mejor en este país.

También son memorables sus luchas contra Jerry Estrada, Atlantis y Sangre Chicana, en tríos o en dupla fue épico cuando se cruzó con los Brazos y los Misioneros en esos domingos de Arena México donde los independientes invadían la Arena México.

► Adaptarse a la televisión

En la década de los noventa, Satánico, como todos en la Empresa, vivió una época de cambios, primero con la llegada de Antonio Peña a programación y después con la salida del mismo, y la fundación de AAA.

Primero, reformó a los Infernales junto a MS-1 y Pirata Morgan para participar en la eliminatoria que coronó a los primeros Campeones Mundiales de Tríos CMLL. Con la dirección de Daniel llegaron a la final después de imponerse a Black Magic, Mano Negra y Vampiro; Apolo Dantés, Rayo de Jalisco Jr. y El Justiciero (QEPD); y Octagón, Dandy y Konnan; llegando a la final contra los Brazos el 22 de noviembre de 1991, y venciéndolos en algo que debió de doler al ya casi difunto Toreo de Cuatro Caminos.

Satánico se quedó en la final de Mundial de Peso Medio CMLL ante Blue Panther, quién se coronó como primer monarca de la división de lujo en el país.

En el 92 los Infernales agarraron un duelazo entre rufianes contra Los Intocables, quienes eran comandados por Pierroth, y además Jaque Mate y el ex Infernal, Masakre. Entregaron el campeonato y lo recuperaron en ese año después de semanas de rivalidad.

Junto al Pirata participó en la eliminatoria por el Mundial de Parejas CMLL, pero cayeron en la primera ronda ante los que a la postre llegarían a la final: Vampiro y Pierroth.

Los Brazos, que ya para ese momento salían como técnicos por el carisma de Súper Porky, tomaron revancha y despojaron de los cinturones a los Infernales en 1993. Una vez más las cosas salieron mal y los Infernales tomaron rumbo distinto. Satánico escuchó el canto de las sirenas y se fue a la Caravana Estelar durante la segunda mitad de los 93 y prácticamente todo el 94, donde reformó brevemente el trío con MS-1 y Pirata haciendo una rivalidad breve pero memorable contra los Hermanos Dinamita.

A finales de 1994 regresó al Consejo y obtuvo el anhelado Mundial Medio CMLL al vencer a Apolo Dantés, y después de que Canek y Dr. Wagner Jr. abdicaran el título de parejas, participó junto a Emilio Charles Jr. en el torneo para buscar a nuevos monarcas, cayendo en la final ante los Cowboys: Texano y Silver King. Terminó ese año dándole la Gran Alternativa al siempre recordado Arkángel de la Muerte y perdiendo la final del torneo ante Negro Casas y Héctor Garza.

Con Garza, Satánico tuvo una gran rivalidad durante todo el 95, donde incluso se jugaron las cabelleras en dos ocasiones, ambas en la Arena México y en ambas Satánico cayó ante el que a la postre se convertiría en inmortal.

Satánico fue un monarca mundial medio de récord. El título había tenido ocho titulares antes que él, y ninguno de ellos había podido conservarlo por más de un año. Daniel no lo conservó un año, lo tuvo durante prácticamente un lustro, realizando cerca de cuarenta defensas, defendiéndolo incluso en Japón. Cayó ante Ringo Mendoza en 1999.

En 1998 la empresa comenzó a emparejarlo unas veces con Último Guerrero, otras veces con Rey Bucanero, y en la mente del Número Uno comenzó a formarse la idea de volver a encarnar a los Infernales, pero rejuvenecidos y de cara al nuevo milenio. En 1999 comenzó la tercia a girar de forma mancomunada con el nombre de Los Infernales.

A principios del año 2000, el Consejo quiso contrarrestar el éxito de Latin Lover en AAA, y trajo a otro regio de nombre Tarzan Boy, pero el conocedor público de la Arena México no le hizo gracia tener a un bailarín en los cuadriláteros, y fue Satánico quién lo encaró, quedándose con el reconocimiento del público, pero perdiendo dos veces la cabellera. Esto detonó que Último Guerrero sintiera que Satánico ya no era un buen líder y comenzara a encararlo y querer dar un golpe de estado en la nación infernal.

En enero de 2001 la relación explotó y Guerrero junto a Bucanero comenzaron a buscar quién los complementara, Satánico, viejo lobo de mar, ya tenía en la mira a un par de jóvenes para asociarlos a los Infernales y abrirles paso a los turnos estelares: Rencor Latino y Astro Rey Jr., ambos luchadores de segunda generación y hambrientos de una gran oportunidad, fueron rebautizados como Averno y Mephisto. Guerrero consideró que Tarzan sería el indicado, y también lograron unir a Máscara Mágica. Ambas agrupaciones eran presentadas como Los Infernales.

El 28 de septiembre de 2001, en el primer Infierno en el Ring, en jaula se disputaban ambos equipos no solo el que el último en el ring perdiera la cabellera o la máscara, sino también el nombre de los Infernales, y sobra decir que el escarnio y la humillación.

Satánico, líder indiscutido de su equipo, logró demostrar su valía como capitán. Tarzan y Rey Bucanero salieron primero dejando en desventaja a Guerrero y Mágica; Mephisto se fue dejando las cargas iguales. Guerrero se salvó y al hacerlo dejó el camino libre para que Daniel se fuera. Pero el Número Uno, desde lo alto de la jaula vio que Mágica estaba masacrando a Averno y preparando su escapatoria. Daniel en lugar de buscar su bienestar individual, volvió al ring e impidió que Mágica abandonara, y consiguió hacer que Averno sí saliera de la jaula, mientras él se jugaba todo ante un joven que también había surgido de la escuela tapatía.

El final de esa lucha es de sobra sabido: Satánico inmovilizó a Máscara Mágica con el nudo infernal mientras que Rafa el Maya contaba los tres segundos lapidarios, y por eso la asociación del Guerrero comenzó a llamarse los Guerreros Infernales. Y Satánico siempre conservó el nombre de Los Infernales. Todos recuerdan al Doctor Alfonso Morales entrevistando al Sata comenzando con aquella frase: “Daniel esto se llama justicia”, El Número Uno dijo esa noche: “Yo hubiera querido quitarle la máscara al Último Guerrero, pero como los buenos cobardes prefirió dejar aquí a los que él embarró en su tercia. ¡Yo no!, señores, estaba de por medio mi nombre, yo por eso quise aquí o me ganaban o ganaba, y vine por mi nombre”. Una lección de liderazgo y grandeza que dio don Daniel López esa noche, algo que cada que puede le recrimina al Guerrero y que, a la fecha, veinticinco años después todavía molesta al lagunero.

Con Averno y Mephisto ganaron el Nacional de Tríos, y tuvieron una gran rivalidad con la Familia de Tijuana, luchas épicas y que llevaron el estilo extremo a la Catedral de la Lucha Libre. Daniel y Damian 666, como líderes de sus respectivas agrupaciones dividieron victorias en luchas de apuestas, Satánico triunfó en la México, y Damian en Tijuana.

Ya entrado el nuevo siglo, en el 2005 el fuego de los nuevos Infernales se empezó a apagar, y los jóvenes Averno y Mephisto decidieron empezar un nuevo equipo junto al antes Panterita del Ring y rebautizado como Hefesto: La Triada del Terror. Satánico, aunque traicionado, la rivalidad con Averno no despuntó y el Infernal Mayor comenzó a tener ya rivalidades contra leyendas como él.

También la actividad comenzó a disminuir por sus otras responsabilidades, pues se hizo cargo de la escuela de Guadalajara, la máxima cuna de estrellas en el país.

Euphoria y Nosferatu, junto al maestro reencarnaron a los Infernales, Virus formó parte de la agrupación en sustitución del Número Uno, pero nunca fue igual. Ya semi retirado, en el 2021, Satánico apadrinó a una nueva versión de Infernales: Euphoria, Hechicero y Mephisto. Sin embargo, el equipo nunca despegó.

Hoy, ante una Arena México seguramente llena, Daniel López, El Satánico, El Rudo Número Uno, dice adiós de manera definitiva en los cuadriláteros, además de recibir el honor de ser parte del Homenaje a Dos Leyendas y ser equiparado con el padre del hoy Consejo Mundial de Lucha Libre, don Salvador Lutteroth González. En los casi 93 años de la empresa de lucha libre más longeva, don Daniel López ha trabajado para ella más de 50 años, un rudo de época, un rudo como no hay otro en este momento, y como no habrá, por eso y por muchas cosas más, la respuesta sigue siendo sí, Satánico es el Rudo Número Uno, no de la empresa, no de México, sino del mundo entero.

Felicidades, don Daniel. Que la vida le siga dando años para que siga preparando a grandes luchadores de su nivel.