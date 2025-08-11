El «nuevo y mejorado» Khamzat Chimaev

El cardio no será un problema para Khamzat Chimaev.

Tras conseguir una impresionante victoria por sumisión en el primer asalto sobre Robert Whittaker en Abu Dabi, ‘Borz’ buscará aprovechar su primera oportunidad por el título cuando desafíe al actual campeón de peso mediano, Dricus du Plessis, este sábado por la noche en el UFC 319 en Chicago.

Aunque Chimaev llega a la contienda con un récord impecable de 14-0 y una serie de actuaciones impresionantes, algunos han sugerido que el tanque de gasolina del checheno podría ser su mayor talón de Aquiles la noche de la pelea. Recientemente, Chimaev intentó disipar cualquier preocupación sobre su cardio, enviando un mensaje muy claro a su oponente.

«¿Qué dijiste, Dricus? ¿Crees que mi cardio no aguantará? ¡Ven aquí y veamos!«, dijo Chimaev en un video de entrenamiento a través de The MAC Life.

► El entrenador cardiovascular de Khamzat Chimaev afirma que su fuerza y acondicionamiento están en un nivel «diferente».

Chimaev siempre busca terminar las cosas pronto dentro del octágono, pero cuando se ve arrastrado a aguas más profundas, «Borz» es conocido por decaer en la recta final. Esto fue evidente en sus combates contra Gilbert Burns y Kamaru Usman.

Y aunque ganó ambas peleas por decisión, el entrenador cardiovascular de Chimaev, Joakim Karlsson, cree que la versión actual de «Borz» es mucho más peligrosa que la que enfrentó a Burns y a la «Pesadilla Nigeriana».

«No se puede comparar a Khamzat, ahora, con el de hace uno o dos años«, dijo Karlsson en un evento de prensa de UFC 319. Es totalmente diferente. Ahora tiene un entrenador de fuerza y acondicionamiento diferente. Es de otro nivel. No creo que sea justo compararlo con el de hace uno o dos años. No es lo mismo.

«Simplemente se toma el entrenamiento más en serio ahora. Tiene mucha dedicación a lo que hace porque ahora es algo serio, se acerca una pelea por el campeonato. Así que se ha tomado todo más en serio. Cuida la nutrición, el sueño, la recuperación y todo. Es bueno«