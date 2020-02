La lucha estelar del reciente Monday Night Raw tuvimos un interesante mano a mano entre Randy Orton y Kevin Owens. Sin embargo, pese a la expectativa, Seth Rollins y sus secuaces hicieron acto de presencia en el escenario, interrumpiendo un potencial buen combate entre ambos, con la finalidad de debilitar aún más a Owens, con quien ha venido rivalizando en las últimas semanas.

Lo curioso del asunto fue que, al parecer Rollins se consiguió un nuevo seguidor, ya que luego de que Orton aplicara a Owens su DDT desde las cuerdas, consiguió rápidamente la victoria en un segundo cuando el réferi contó hasata tres.

► El nuevo seguidor de Rollins se defiende

Momentos despupes de que culminara Raw, pudimos informar la identidad del réferi que eventualmente fue golpeado y atravesado sobre una mesa por cortesía de Kevin Owens, tratándose de Jake Clemons.

No sabemos si Clemons volverá a la televisión de WWE, lo que sí es cierto es que el nuevo seguidor de Rollins rompió el silencio esta mañana cuando realizó la siguiente publicación en su cuenta de Twitter.

I am a good human being damn it, a good human being!#RAW #KOvsRKO pic.twitter.com/cQknRBJU7L — Jake Clemons (@ClemonsJake) February 25, 2020

«¡Soy un buen ser humano, maldición, soy un buen ser humano!»

A pesar de ser un buen ser humano, eso no lo salvó de la golpiza que sufrió anoche por parte de un frustrado Kevin Owens.

Jake Clemons muy bien podría ser un nuevo seguidor de Rollins ahora en Raw y pueda tener alguna otra aparición eventualmente, aunque realmente todo dependerá de lo que WWE quiera hacer en el futuro. De hecho, si es que Jake Clemons vuelve a aparecer en Raw de nuevo, los fanáticos seguramente no recordarán su publicación diciendo que es un buen ser humano, y se lo harán saber. No obstante, consideramos que no sería muy bien visto abusar del recurso de tener réferis abiertamente en favor de los rudos.