Montel Vontavious Porter, dos veces campeón de los Estados Unidos regresó a la WWE en el Royal Rumble de este año, luchando por primera vez en 10 años en la televisión de la WWE. Al día siguiente, MVP volvió a luchar en un mano a mano en Raw ante su buen amigo Rey Mysterio, la cual fue su última lucha de su carrera trabajando para WWE. El anuncio lo hizo a través de su cuenta de Instagram, agradeciendo a la WWE y a los fanáticos por todo.

De hecho, el propio luchador aseguró después que este regreso a los encordados no era una situación a largo plazo.

► ¿Cuál será el nuevo rol de MVP en Raw?

Durante su reciente aparición en el podcast Hall of Fame de Booker T, el veterano luchador confirmó que ahora es un productor detrás de escena en la compañía.

“Bueno, mira, diré esto. Voy a seguir adelante, te voy a dar la primicia. Aún no se sabe si me verán más en la televisión de la WWE, porque, como conoces, no tomo esas decisiones. Definitivamente me pondría a disposición para un papel en la pantalla de alguna manera, pero me uniré al equipo como productor detrás del escenario, así que ahí está tu primicia”.

Luego dijo que la jubilación para los luchadores profesionales ocurre instantáneamente, con el cuerpo dando señales de no poder soportar los rigores del negocio. De hecho, en la campal varonil del Royal Rumble, MVP fue uno de los participantes sorpresa ingresando en el lugar número 12, pero no duró mucho ya que Brock Lesnar lo arrojó por la cima, y a la noche siguiente perdió contra Rey Mysterio en otro encuentro corto.

MVP tuvo una nueva aparición televisiva la semana pasada, cuando reapareció con su segmento The VIP Lounge, donde Drew McIntyre fue su invitado. Eventualmente, fue apaleado con un Claymore Kick.