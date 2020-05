Charlotte Flair derrotó a Liv Morgan hace una semana en una lucha que más de uno pensó que se trataría de un calentamiento para La Reina; no obstante, resultó siendo un buen encuentro y que duró algo más de 11 minutos, suficientes para mostrar una buena actuación de Liv Morgan quien, pese a perder, resultó siendo un hueso duro de roer, llevando a la Campeona NXT hasta el límite, ganándose su respeto. Sin duda, la buena actuación de ambas luchadoras fue lo más destacado de esa noche.

Si bien es posible que pueden existir grandes planes para Liv Morgan en Raw, lo cierto es que el nuevo y mejorado personaje que ha adoptado este año le ha ayudado mucho, teniendo en cuenta que estuvo mucho tiempo fuera de televisión el año pasado.

Ahora, la ex integrante del Riott Squad ha indicado que tiene un nuevo proyecto que saldrá muy pronto. Liv Morgan recurrió a su cuenta de Twitter esta tarde e insinuó con el referido proyecto, indicando que el mismo fue filmado mayormente en el 2019, cuando no aparecía en los programas semanales de WWE.

Just because I wasn't on TV much in 2019, doesn't mean I wasn't on camera.. I can't wait for you all to see this project. The good, the bad, & the REAL

