Las relaciones sentimentales de la Superestrella de WWE, Toni Storm, ha estado en los ojos del público desde hace varios años desde que se supo que salía con Tyler Bate desde 2016. A inicios de septiembre de 2017, se conoció que Bate le había sido infiel a Storm en más de un año de noviazgo. A inicios de septiembre del año pasado, Toni Storm hizo público que regresaba con su exnovio, es decir, le perdonó las infidelidades. Sin embargo, la relación no duró mucho.

Pese a todo esto, y a la publicación de algunas fotografías íntimas, Storm no ha puesto una reja a su vida de cara al público, y anoche reveló que está en una relación con Juice Robinson, estrella de NJPW y antes conocido como CJ Parker en NXT.

En la fotografía aparece Juice abrazando a una Toni que hace un gesto con su boca estilo duckface, en lo que parece las calles de Japón. Por ahora no se sabe cuánto terminaron Bate y Storm, pero durante el año que duraron separados, Bate estuvo de novio con Liv Morgan. ¿Habrá regresado este par a su noviazgo? Un indicio es el intercambio de "Me gusta" entre Morgan y Bate:

@Tyler_Bate Wants some of that Liv Morgan 🎂 🍑 pic.twitter.com/7rUhGcNDLW

— CamLovesWrestling (@CoolCamDestroys) January 1, 2020