Sasha Banks se jacta de ser una luchadora muy reconocida, pero la realidad es que es que desde hace mucho ni suena ni truena en la WWE.

Y, obviamente, su poder de estrella no se puede comparar con el de Charlotte Flair o Becky Lynch, Superestrellas bien reconocidas fuera de la orbe luchística de WWE.

Quizá fue por eso que en un partido de ayer de la NFL, un comentarista deportivo de FOX, cuyo nombre no trascendió al principio, pero luego se supo que fue Thom Brennaman, cometió un gran error al cambiarle el nombre a Sasha Banks y llamarla «Sasha Shanks». Aunque a nosotros aquí en SÚPER LUCHAS nos suena más a que dijeron «Sasha Sánchez», ¿será por el éxito de tanto mexicano en la lucha norteamericana?

Sea como sea, Sasha Banks no fue llamada correctamente. A continuación pueden ver un vídeo del momento, que rápidamente se convirtió en tendencia en Twitter en los Estados Unidos:

Who the hell is Sasha Shanks? 😂#WWE #SmackDown

pic.twitter.com/z9uZH8LTp7

— Get The Tables (@GetDaTables) December 30, 2019