El nuevo Hayabusa visitó la tumba de su antecesor

La nueva encarnación de Hayabusa, sorprendió el fin de semana al dar a conocer que visitó la tumba de su antecesor en Kumamoto.

► El nuevo Hayabusa visitó la tumba de Eiji Ezaki

Zero1 visitó el Kumamoto Castle Hall con su función «The New ZERO1 Arrives In Kumamoto For The First Time!». En la batalla estelar, el nuevo Hayabusa hizo equipo con Junya Matsunaga para imponerse Jack The Respect Hayabusa (Van Vert Jack) y Masato Tanaka.

Posteriormente, Hayabusa, acompañado de Megumi Kudo, la directora general de Zero1, visitó la tumba del Hayabusa original, Eiji Ezaki, fallecido en marzo de 2016 debido a una hemorragia subaracnoidea.

Tras su fallecimiento, el cuerpo de Ezaki fue trasladado a su ciudad natal de Kumamoto, Japón, a petición de su madre. Ahí se llevó a cabo un velatorio y funeral privado, al que asistieron familiares y amigos cercanos, incluyendo a los luchadores Mr. Gannosuke y Mammoth Sasaki.

Hayabusa es recordado como una leyenda de la lucha libre extrema y aérea, famoso por innovar movimientos como el Phoenix Splash y por su carrera en Frontier Martial-Arts Wrestling (FMW).

Pro Wrestling Zero1 recurrió a su cuenta X para documentar la visita de Hayabusa y Kudo:

Tras el Torneo de Kumamoto, Hayabusa visitó la tumba del difunto Hayabusa, Eiji Ezaki, acompañado por la directora general Megumi Kudo, para presentar sus respetos. Como sucesor tanto del nombre como del espíritu del ring, inclinó la cabeza en señal de gratitud y determinación. De ahora en adelante, Hayabusa seguirá brillando en el ring, llevando el legado de su predecesor. Les pedimos su continuo apoyo y aliento.

En abril se cumplirá un año de su debut y el nuevo Hayabusa ya conquistó el Fire Festival 2025, el principal torneo individual de Zero1 y se prepara para competir en la Universe Cup, como representante de Zero1.