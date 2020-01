Ronnie Radke no suele llamar la atención en lo que se refiere a la carrera de su novia, Paige. En ocasione lo hemos mencionado cuando la ha defendido de los insultos de algunos idiotas o incluso cuando ella ha hecho lo propio en la misma situación. Pero él está centrado en su música y no tiene más relación con la lucha libre, con WWE, que la que le da ser la pareja de una ex luchadora.

Pero ahora tenemos que mencionarlo de nuevo como parte de la polémica en torno a la burla de Triple H contra la británica. El Jefe de Operaciones comentó que podría tener hijos que no conoce, lo cual ha generado gran controversia en redes sociales. Hemos visto la respuesta de quien fuera Campeona de las Divas, a quien no ha sentado nada bien la broma de su jefe. También de otras personalidades como Renee Young. Ahora descubrimos la reacción de Radke, que tampoco está nada contento con el veterano luchador.

Hey @WWE you should be embarrassed and ashamed of yourselves for letting someone like @TripleH run your company and

publicly disrespect one of your divas @RealPaigeWWE biased or not I hate watching her cry over YOU. hasn’t she been through enough?

— RonnieRadke (@RonnieRadke) January 14, 2020