Walls of Jericho es un remate famoso en toda la lucha libre profesional –quizá «The Learning Tree» lo utilice contra HOOK para retener el Campeonato FTW en AEW All In– pero ese no era el nombre que Chris Jericho quería para su Boston Crab, que originalmente era conocido como Backbreaker.

► El Boston Crab de Chris Jericho

«Recuerdo que estaba debatiendo cuál sería mi movimiento final. Creo que Vince (McMahon) pensó que podría usar algo más explosivo que un Boston Crab. Estuvimos hablando de un lado a otro. Dije: ‘Como quieras llamarlo, se va a llamar el Y2J Problem’. Él dijo: ‘No, ese no es el nombre de tu movimiento final, ese es tu nombre’. ‘¿Qué quieres decir?’ ‘Ese es tu apodo.’ ‘¿El Y2J Problem?’ ‘No, solo Y2J.’ Esa es una de esas pequeñas cosas en las que Vince es realmente un genio, un pequeño detalle que creó este nombre increíble que, especialmente para la época, la gente aún corea hasta el día de hoy, aunque no he usado ese nombre desde 2008″, comenta Jericho en Talk Is Jericho.

«El movimiento final, cuando decidimos usar el Boston Crab, Liontamer, a él no le gustaba porque Ken Shamrock tenía el Lion’s Den. Surgió el nombre Walls of Jericho. Otra idea que tuve fue el Standing Torture Device, que era el STD. Era la Attitude Era. Habría funcionado. También me dieron una lista de movimientos finales que la corporación de WWE ideó, y recuerdo que uno de ellos era el Rock N Roll Finisher y el otro era el Salad Shooter. Creo que había algo que podías comprar en un infomercial llamado The Salad Shooter. ‘¿Por qué lo llamaría el Salad Shooter?’ Me di cuenta, tal vez, por el Sharpshooter, pero ¿qué tiene que ver una ensalada con Chris Jericho?».

¿Qué opinas del nombre The Standing Torture Device?