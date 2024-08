TNA Wrestling nació en 2001 como NWA: Total Nonstop Action (NWA-TNA) cuando estaban asociados con la Nationa Wrestling Alliance. En 2004 terminaron la relación, quedándose con el nombre que tienen en la actualidad y que tendrían en los mejores momentos de su historia. Hasta 2017, cuando fueron comprados por Anthem Sports & Entertainment y su nombre cambió a IMPACT Wrestling. Así se llamarían el rebranding de enero de 2024. Sin olvidar la breve etapa de Global Force Wrestling.

Embed from Getty Images

► Scott D’Amore recuerda IMPACT

Habiendo iniciado su trabajo en la empresa en 2003 hasta su despido en 2023, Scott D’Amore vivió prácticamente todo en lo relativo a aquellos cambios de nombre y durante una reciente entrevista en Busted Open Radio compartió su opinión de que uno de ellos apestaba:

«Cuando comenzamos el proyecto de recuperación de IMPACT Wrestling, había mucha oposición en nuestra contra. Salíamos y decíamos: ‘Solo dennos otra oportunidad. No juzguen lo que hacemos antes de verlo, por favor.’ Nuestro objetivo era poner a la empresa de nuevo en pie y en una buena dirección. La verdad, no podía decir esto mientras estaba allí, pero siempre pensé que el nombre IMPACT Wrestling no me gustaba. De hecho, lo odiaba. La decisión de usar el nombre IMPACT ya se había tomado. En ese momento, no estaba en desacuerdo y no pudimos cambiarlo cuando me hice cargo, ya que el nombre había sido cambiado varias veces: TNA, IMPACT, TNA, GWF, IMPACT. En mi corazón, la empresa por la que realmente luché y para la que trabajé duro era TNA Wrestling. Sabía desde el primer día, cuando tomamos el control el 1 de diciembre de 2017, después de meses como consultor, que lo que necesitaba resurgir era TNA Wrestling, no IMPACT. Nunca me importó si IMPACT sobrevivía o no. Lo que me importaba era TNA. Llegué allí con la misión y el objetivo de revivirla y devolverle su vitalidad. Con un gran equipo, creo que lo logramos.»

Embed from Getty Images

¿Estás de acuerdo con Scott D’Amore?

Embed from Getty Images