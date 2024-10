El (no) molde que quiere romper Bronson Reed en WWE

«Big» Bronson Reed está programado para enfrentar a Seth «Freakin» Rollins en Crown Jewel. Si obtiene una victoria, bien podría recibir una oportunidad por el Campeonato Mundial de Peso Completo que ostenta «The Ring General» Gunther.

► Bronson Reed quiere ser campeón mundial

Y si eso finalmente ocurre entonces buscará conseguir su primer título del mundo en la compañía donde fue Campeón de Norteamérica en NXT. Y, según él mismo dice en Uproxx Sports, romper el molde de los luchadores grandulones:

“Esos tipos nunca fueron campeones. Si miras atrás en la historia, Vader nunca llegó a ser campeón de la WWE, Bam Bigelow nunca alcanzó esas alturas. Aquellos con un tipo de físico similar al mío, incluso Dusty Rhodes, no fueron campeones de la WWF en su momento.”

“Así que quiero romper ese molde. Eventualmente, como le he dicho a la gente, quiero ser campeón mundial de peso pesado. Quiero ser campeón de la WWE. Recuerdo haber hablado con Mark Henry, quien tuvo una gran carrera y llegó a ser campeón, y él me dijo: ‘Esto no sucede todo el tiempo para tipos como nosotros, así que asegúrate de seguir haciendo lo que estás haciendo, da el cien por ciento y serás el próximo gran hombre.’”

En realidad, tal molde no existe. Es verdad que no suelen verse Superestrellas de su tamaño siendo campeones del mundo en WWE. Pero tampoco es que suelan verse Superestrella de su tamaño en WWE. No es que haya una barrera.

Y para muestra ahí están con su nombre escrito en la historia The Big Show, Mark Henry, André el Gigante, Yokozuna, Braun Strowman, The Great Khali… Sí, algunos entrarían más en el rango de los gigantes pero a ellos debe mirarse Bronson Reed.

