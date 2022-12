Un día como hoy, pero hace dos años, Brodie Lee falleció de forma repentina a la edad de 41 años debido a una fibrosis pulmonar idiopática cuando era luchador de AEW; sin embargo, su legado traspasó fronteras, considerando que previamente había hecho su carrera en WWE bajo el nombre de Luke Harper, por lo que recibió sentidos homenajes por parte de las estrellas y la directiva de ambas compañías. El ex Campeón TNT era un hombre bien querido y hasta el día de hoy sus ex compañeros, como Bray Wyatt o Seth Rollins todavía le rinden tributo.

Brodie Lee entró en el negocio de la lucha libre en 2003, luchando en el circuito independiente hasta su debut en la WWE en 2012 como Luke Harper, miembro de la facción The Wyatt Family, logrando alcanzar el éxito en la WWE y se convirtió en un nombre popular en la empresa. En el 2019 salió de WWE y eventualmente llegó a AEW como el líder de la facción Dark Order, ganando el campeonato TNT en una ocasión y buscando convertirse en una de las principales estrellas de la compañía, mientras rivalizaba con Cody Rhodes, contra quien disputó su último combate antes de ausentarse por su enfermedad.

En este 26 de diciembre de 2022, el mundo de la lucha libre profesional publicó su tributo para recordar a Brodie Lee hoy en el aniversario número dos de su muerte. Desde AEW, hasta algunos de sus ex compañeros, recurrieron a sus redes sociales para acordarse de quien fuera una persona muy querida cuando estuvo en vida.

Today marks 2 years since the passing of Jon Huber, Mr. Brodie Lee. Please join us in celebrating Big Rig by sharing your favorite memories. #BrodieLeeForever pic.twitter.com/JD9mOdoEjg

This gif came across my timeline and I figured I’d share a sweet memory.

He would do this in just about every match.

Brodie asked him to blow him a kiss on tv.

The following week he started doing it. He said one hand was for Brodie (and later Nolan) and one was for me. pic.twitter.com/Ht93pFoAlN

— Amanda (@MandaLHuber) December 26, 2022