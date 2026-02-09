Este domingo se llevó a cabo el SuperBowl XL, con el encuentro entre los Seattle Seahawks y los New England Patriots, que culminó con victoria de los primeros. Si bien el partido generó reacciones divididas, lo que más llamó la atención fue el espectáculo de medio tiempo, en el que Bad Bunny fue el protagonista, cantando íntegramente en español en frente de un gran marco de público que se congregó en el Levi’s Stadium, en Santa Clara, California.

El espectáculo de medio tiempo del Super Bowl LX de Bad Bunny no solo iluminó el estadio, sino que conmocionó al mundo de la lucha libre profesional, con luchadores y personalidades de la lucha libre inundando las redes sociales en apoyo a medida que se desarrollaba la actuación.

Tan pronto como se apagaron las luces y comenzó la música del espectáculo de medio tiempo del Super Bowl XL, las reacciones comenzaron a aparecer en X, elogiando la energía, la representación y el tono sin complejos de la actuación. Damian Priest, aliado de Bad Bunny en la WWE desde hace mucho tiempo, fue uno de los primeros en alzar la voz, describiendo el momento como uno de orgullo y positivismo.

“Muy orgulloso. Gracias @sanbenito. Siempre representando con orgullo y amor. Positivismo para el mundo. 🌎”

Samantha Irvin dio un mensaje simple pero contundente, haciéndose eco de la emoción que muchos fans sentían en tiempo real.

“¡¡ … “¡Hazlos enojar, Benitooooooo✨!”

Kali Armstrong, ex Campeona Evolve, reconoció no haber entendido por el idioma y enfatizó el mensaje más amplio de la actuación.

“¡Bad Bunny! ¡Estuvo increíble! No entendí las canciones, ¡pero entendí el mensaje! ¡El amor es más fuerte que el odio! 💕 #BadBunny #SuperBowlHalftime”

Otras estrellas como Pat McAfee se refirieron a la necesidad de aprender español para poder entender la música de Bad Bunny.

«Sería grandioso aprender español ahora mismo.»

Hurricane Helms también se mostró emocionado con el espectáculo del puertorriqueño y dejó su mensaje.

«¡Bad Bunny estaba buenísimo! Me encantó.»

Jade Cargill, Campeona WWE, tampoco quiso quedarse atrás y en su cuenta de X elogió el espectáculo de medio tiempo.

«Quien haya creado esto hizo un trabajo increíble. ¡Dios mío!»

Más temprano ese mismo día, el Espectáculo de Medio Tiempo se había convertido en un foco político tras los llamados al boicot de figuras ajenas a la lucha libre. Pero una vez que comenzó la actuación, la reacción del mundo de la lucha libre fue abrumadoramente contundente: celebrando la cultura, la representación y el espectáculo en lugar de la controversia, más allá de la diferencia de criterios entre los hermanos Logan y Jake Paul.