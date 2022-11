Qué grandes historias debieron de haber vivido Shawn Michaels y Kevin Nash trabajando juntos durante tantos años, luchando, haciendo segmentos, compartiendo el vestidor, viajando… Hoy nos detenemos en una en concreto que va del encordado a un coche en el que ambos iban con Scott Hall cuando formaban The Kliq. Porque «HBK» dio a conocer que en una ocasión le pidió al «Big Daddy Cool» que dejara de usar un movimiento. No un ataque sino una maniobra para esquivar un golpe. Quería que dejara de saltar sobre sus oponentes.

Hablando recientemente en el podcast Game with Names, Michaels recordaba que «The Bad Guy» le hizo darse cuenta de que Nash no se veía bien evitando chocar con su rival siendo un tipo tan grande. Tanto arriba como más abajo vemos dos combates distanciados en el tiempo en los que Nash realizó ese movimiento. En la de más abajo incluso salta a un grandullón como The Big Show.

«Solíamos reventarnos los huevos por todo tipo de cosas. Ya sabes, Kevin Nash, es un gran tipo, y me parecía que era genial que pudiera saltar. Ver a este gran tipo saltar, y le hice que lo hiciera en un par de combates. Una vez, estábamos conduciendo en la carretera, Scott Hall está en el asiento trasero, y dice: ‘Oye, déjame hacerte una pregunta’. Kevin y yo estamos al frente, y decimos: ‘Está bien, ¿qué es?’. ‘¿Cómo es que el tipo más grande de la compañía evita el contacto?’. Y nos sentamos allí, y lo pensamos, y yo estaba como: ‘Hombre, tienes razón. Kevin, nunca vuelvas a saltar’.



