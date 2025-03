El momento que Vince McMahon odiaba en las luchas de WWE

Hace unos días, JBL descubría que Vince McMahon odiaba a los agentes de luchadores:

Embed from Getty Images

Y seguimos hablando de cosas que el ex mandamás de la WWE odiaba, en esta ocasión a través de Jinder Mahal. El actual luchador independiente realizó recientemente una entrevista en MuscleManMalcolm en la que dio a conocer que a McMahon no le gustaba que las Superestrellas hicieran las típica «pruebas de fuerza» mostrando cuál de las dos era más fuerte:

«Pero… te contaré una historia graciosa. Siempre he escuchado de los productores y demás que nunca hagas una prueba de fuerza. Vince [McMahon] la odia. Odia la prueba de fuerza, piensa que es estúpida.

Así que estoy en una lucha y, justo al comienzo, Cena quiere que hagamos una prueba de fuerza. Normalmente, cuando haces una prueba de fuerza, le das una patada en el estómago o algo así. Entonces, me engancho con Cena, él no dice nada más y simplemente entramos en la prueba de fuerza. Se va completamente hacia abajo y luego vuelve a subir. Y creo que finalmente dijo: ‘Pateame.’ Creo. Pero hacer una prueba de fuerza… Si te das cuenta… ¿Cuántas pruebas de fuerza has visto en WWE en la última década? A menos que sea algo como Lashley contra Braun Strowman, tal vez. Pero en una lucha normal, no hay prueba de fuerza.