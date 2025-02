El momento más loco de Jackie Redmond en la WWE

Jackie Redmond se unió a WWE en octubre de 2021 como co-presentadora de Raw Talk y Talking Smack, junto a Matt Camp. En junio de 2023, amplió su rol al convertirse en entrevistadora en Monday Night Raw. No soloo en backstage ya que en la actualidad también entrevista a las Superestrellas durante los programas en un espacio ubicado en lo alto de las arenas. En febrero de 2025, Jackie sin duda se ha ganado un hueco en el corazón de los fanáticos.

► El momento más loco

En sus más de tres años de experiencia en la compañía -además de su trabajo en la lucha libre, Redmond continúa su labor como periodista deportiva en NHL Network y WBD Sports durante la temporada de hockey- Lightweights le pregunta a Jackie Redmond por su momento más loco:

«El momento más surrealista, diría yo, fue entrevistar a Triple H al final del kick-off de WrestleMania el año pasado. Después de la bofetada de Cody [Rhodes], cuando The Rock salió y empezó a soltar bombas F. No tenía idea de nada, no fue como, ‘Oye, vas a entrevistar a Paul y todo esto va a pasar’. No estaba haciendo nada. Me enteré a mitad del Kickoff: ‘Oye, ¿sabes qué? Creemos que cuando todo esto termine, porque es algo importante para nosotros, deberías entrevistar a Hunter sobre el evento, cómo terminó y la emoción de WrestleMania’.»

Yeah, somehow this is real! 😅 Starts Jan 4th and drops weekly on the @NHL YouTube channel! Please watch! I won’t even be mad if you play it on mute. 😛 pic.twitter.com/CeBiU8Gxss — Jackie Redmond (@Jackie_Redmond) December 29, 2023