► El «momento cumbre de la lucha libre» en AEW

La razón por la que «The Hangman» Adam Page decidió participar en el reciente Blood and Guts de AEW no fue para ayudar a sus ex amigos en The Elite sino para volver a poner sus manos sobre el Campeón Mundial, Swerve Strickland. Intentó hacerlo a través de la Owen Hart Foundation Cup pero perdió en la final contra Bryan Danielson, que acudirá a por el título a All In. Las ganas del ex monarca máximo de golpear a «The Realest One» vienen de 2023, cuando tuvieron una sangrienta rivalidad que encontró su punto máximo en Full Gear en un combate Texas Death que ganó el actual portador del cinturón en lo que fue también el empujón que necesitaba para ascender al plano estelar de la casa Élite.

Can either man get up before the TEN count?!?

Watch #AEWFullGear LIVE on PPV!

— All Elite Wrestling (@AEW) November 19, 2023