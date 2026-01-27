El milagro de TNA iMPACT! en su segunda semana con AMC

Al analizar una semana atrás los resultados de audiencia obtenidos por el debut de Thursday Night iMPACT! vía AMC, señalé que aunque bastante meritorios, la verdadera prueba de fuego estaría en su segundo episodio. Considerando cómo fue aquella mediocre première, ¿lograría TNA mantener el interés y amortiguar todo lo posible una segura caída de los números? Ya tenemos respuesta.

Este pasado jueves 22 de enero, iMPACT! registró 171 mil espectadores de media y un rating de 0.03 en la franja demográfica clave (18-49). Una reducción menos dramática de lo que podía esperarse, pues dicho estreno cosechó 173 mil televidentes de media y un rating de 0.04. De hecho, supone la menor caída que se recuerda sufrida por un programa luchístico en su segundo capitulo dentro de la lucha «mainstream» estadounidense.

En comparación, por ejemplo, SmackDown debutó con FOX allá por 2019 alcanzando los 3.869.000 espectadores y un rating de 1.4, mientras que para la siguiente semana cayó hasta 2.898.000 y 0.95. WWE NXT obtuvo 1.179.000 televidentes de media y un rating de 0.43 en su debut con USA Network por las mismas fechas y cayó hasta los 1.006.000 y 0.43 en su siguiente entrega. AEW Dynamite igualmente por ese memorable mes de octubre de 2019, congregó a 1.409.000 espectadores y se apuntó un rating de 0.68 para ver cómo el miércoles siguiente «sólo» llegaba a 1.014.000 y 0.46.

Sin duda, milagro en toda regla. Además de ofrecer una primera impresión poco grata, realmente TNA no hizo mucho por vender su Thursday Night iMPACT! #2. Pero aún así, la mayoría de seguidores decidieron continuar con el producto. Y la buena noticia es que este último episodio mejoró bastante lo visto el anterior jueves y sí supo emplazar a los fans de cara al tercero.

TNA tiene en sus manos una enorme oportunidad de mantener una base sólida de televidentes, si bien aún parece un tanto presuroso aventurar que iMPACT! se moverá de aquí en adelante en esos 170 mil, considerando que, entre otras cosas, la próxima entrega se emitirá grabada, factor siempre desmotivador.

► Cartel Thursday Night iMPACT! #3

He aquí lo anunciado hasta ahora para el Thursday Night iMPACT! que veremos el jueves, grabado desde el Tingley Coliseum de Albuquerque (Nuevo México, EEUU).

.@TheEddieEdwards, @SteveMaclin, @TheEricYoung and @TheTreyMiguel claimed briefcases in Feast or Fired. Who will get a title shot and who will be FIRED?



Find out THURSDAY at 9/8c on AMC and AMC+, TNA+ and Sportsnet 360. #TNAiMPACT pic.twitter.com/hZKVDzA38U — TNA Wrestling (@ThisIsTNA) January 25, 2026