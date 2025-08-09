El Mesías vs. El Hijo de Dr. Wagner Jr.: la rivalidad se renueva en Triplemanía XXXIII

Triplemanía XXXIII, el evento más esperado de Lucha Libre AAA Worldwide, vivirá un momento histórico el próximo 16 de agosto en la Arena Ciudad de México. Se ha confirmado que El Mesías pondrá en juego el Campeonato Latinoamericano AAA frente a El Hijo de Dr. Wagner Jr., en un duelo que revive una de las rivalidades más recordadas de la Caravana Estelar.

► Renace la rivalidad del Mesías vs Dr. Wagner

La saga entre ambas leyendas inició en 2009, cuando Dr. Wagner Jr. y El Mesías se enfrentaron en un combate por el Megacampeonato AAA en Triplemanía XVII, celebrado en el Palacio de los Deportes. Aquella batalla, de casi una hora de duración, fue alabada por fanáticos y críticos por su intensidad y calidad técnica, y terminó con Wagner Jr. como nuevo monarca, en un hito que marcó su legado.

Ahora, 16 años después, la historia toma un giro generacional: el heredero del “Galeno del Mal” intentará seguir los pasos de su padre y destronar a un El Mesías que, además de llegar como campeón, busca vengar aquella derrota de 2009. AAA lo ha calificado como un “histórico mano a mano” que mezcla tradición, orgullo y relevo generacional.

► Luchas confirmadas para Triplemanía XXXIII

Megacampeonato AAA (Lucha Fatal de 4 Esquinas): El Hijo del Vikingo (c) vs. Dragon Lee vs. Dominik Mysterio vs. El Grande Americano.

Lady Flammer (c) vs. Faby Apache vs. Natalya. Lucha de Relevos Mixtos: The Judgment Day (Finn Bálor, JD McDonagh y Raquel Rodríguez) (con Roxanne Pérez) vs. Mr. Iguana, Niño Hamburguesa y Lola Vice.