El mensaje navideño de Becky Lynch a sus seguidores

Por encima de cualquier otro talento femenil, 2019 ha sido el año de Becky Lynch. Desde su ascenso que se remonta a 2018, pasando por la victoria en Royal Rumble, hasta una consagración definitiva como «Becky Two Belts» bajo el estelar de WrestleMania 35, ninguna otra gladiadora en la historia de WWE había recibido un empuje y exposición tan grandes. Y no hay visos de que, al contrario que Kofi Kingston, otro de los grandes triunfadores del último magno evento, el estatus de Lynch vaya a decaer. Aunque parece que «The Man» no quiere dar nada por sentado.

Porque en su particular felicitación navideña que hoy comparte vía Twitter, Lynch deja entrever que a veces la marea puede traer lo inesperado.

Sitting in Ireland thinking about all the support you’ve given me this year. No matter what happens to us next year, I want you to know I’ll never to be able to thank you all enough. pic.twitter.com/xA14mHFjJy

— The Man (@BeckyLynchWWE) December 25, 2019