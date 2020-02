Durante Royal Rumble 2020, tuvimos la disputa de un encuentro titular entre «The Fiend» Bray Wyatt contra Daniel Bryan, bajo la modalidad de un «Strap Match». Precisamente, gracias a esta curiosa estipulación, los contendientes se lograron castigar con sendos correazos entre sí, hasta que finalmente Wyatt logró salir vencedor para retener su título.

El castigo sufrido en este encuentro fue tal que ninguno de los 2 hizo acto de presencia durante el reciente episodio de SmackDown, aunque sí se mostró un recuento de lo ocurrido en Royal Rumble entre ambos, y un video exclusivo con una entrevista a Daniel Bryan, donde reveló las secuelas del castigo recibido, y lo duro que resulta mostrárselo a su pequeña hija.

En el programa de anoche, también se anunció que la próxima semana en SmackDown también contaremos con el regreso de Daniel Bryan y el Campeón Universal WWE, Bray Wyatt, aunque no se mencionó si The Fiend aparecerá, ya solo se indicó que Wyatt volverá con otro episodio de Firefly Fun House; sin embargo, no se debe descartar la aparición de este oscuro personaje.

A pesar del anuncio, no hubo que esperar mucho tiempo para poder tener un mensaje de Bray Wyatt a Daniel Bryan, el cual fue publicado este sábado en su cuenta de Twitter, sugiriendo una posible unión entre ambos.

Now that the dust has settled…

Let our scars remind us that WE…

Are stronger together than we are apart.

I forgive you Bryan.

We’ll always have Rumble.

— Bray Wyatt (@WWEBrayWyatt) February 1, 2020