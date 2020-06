El episodio de Monday Night Raw de esta semana terminó de manera abrupta cuando Bobby Lashley apareció en el ring y le aplicó a Drew McIntyre un Full Nelson antes de que el espectáculo saliera del aire. El campeón WWE batalló al principio, pero luego parecía que no se movía mucho para resistir la maniobra.

Respecto a este apurado evento estelar, las cosas se aclararon para los fanáticos cuando comenzó Raw Talk, el cual ahora se transmite por la versión gratuita de WWE Network al concluir Raw.

Precisamente, Charly Caruso fue quien abrió el programa y la presentadora dejó en claro que Drew McIntyre jamás se desvaneció mientras estaba siendo sujetado por la Full Nelson de Bobby Lashley. Ella dijo que todavía estaba luchando por liberarse de la llave cuando terminó el espectáculo.

WWE obviamente quería asegurarse de que Drew McIntyre luzca lo más fuerte posible, teniendo en cuenta que es el actual campeón.

Respecto a esta situación, Bobby Lahley recurrió a su cuenta de Twitter y dejó un mensaje muy claro para McIntyre luego de la conclusión de Raw:

Try all you want @DMcIntyreWWE...I’m not letting go at #WWEBacklash. pic.twitter.com/7Za8dRONxv

— Bobby Lashley (@fightbobby) June 2, 2020