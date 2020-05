El 1 de junio del 2019, Adam Cole derrotó a Johnny Gargano en NXT TakeOver: XXV en un agotador encuentro que duró 32 minutos. Desde que consiguió el oro, el de The Undisputed Era ha superado todos los desafíos que se le han puesto en frente para convertirse en el campeón con el reinado más largo en la marca amarilla, y además, está a punto de completar un año como Campeón NXT.

La primera defensa del título de Adam Cole fue contra el propio Johnny Wrestling en otro soberbio encuentro, que se pactó al mejor de tres caídas, y fue catalogada como la mejor lucha del 2019 en NXT. Desde entonces, Cole ha ido sorteando retadores de la talla de: Matt Riddle, Daniel Bryan, Pete Dunne, Finn Balor, Tommaso Ciampa, Velveteen Dream, quienes han intentado destronar al Campeón, pero sin éxito.

Su siguiente reto será en NXT TakeOver: In Your House, Adam Cole defenderá su título contra Velveteen Dream con la estipulación añadida de que, si Dream pierde, nunca podrá competir por el título principal de la marca mientras Cole sea el Campeón.

Adam Cole ha cumplido 365 días como Campeón NXT, y por ello, recurrió a su cuenta de Twitter para enviar un mensaje al Universo WWE y celebrar la ocasión trascendental. Dado que el 2020 es un año bisiesto, todavía no podemos decir que ya cumplió un año, por lo que en realidad mañana será el aniversario.

Here’s the deal. As NXT Champion, I have never settled or gotten comfortable. But there are certain days where you have to sit back and smell the roses. Today is one of those days. I am the greatest champion this brand has ever seen. And that’s #Undisputed #AdamColeBayBay pic.twitter.com/WQ9gaVXI2g

— Adam Cole (@AdamColePro) May 31, 2020