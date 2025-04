El mejor de la historia de WWE según 15 Superestrellas

15 Superestrellas de la WWE eligen a quien consideran el mejor de todos los tiempos. ¡Ninguno menciona a John Cena, el actual Campeón Indiscutible! Precisamente, nuestros compañeros de SPORTbible obtuvieron sus declaraciones durante el fin de semana de WrestleMania 41.

► El mejor de la historia de WWE

Jey Uso: Roman Reigns

«Creo que el GOAT de la lucha libre es mi primo Roman Reigns, el Jefe Tribal. Elevó el negocio antiguo, elevó la forma en que trabajamos y la manera en que todo se produce: cómo hacemos lo que hacemos en el ring. Es el GOAT y lo será por un buen rato.»

Xavier Woods: 2 Cold Scorpio

«¿Por qué la gente se sorprende cada vez que lo digo? ¿Porque no aparece en todas las fotos? ¿Entonces debe ser malo? Es la industria, no creas en la industria. Spotify no es tu amigo.»

Kofi Kingston: Shawn Michaels

«Él estaba en todos los carteles. Lo que hacemos aquí cubre todos los aspectos. Esa es una referencia al béisbol, por si acaso.»

Big E: Goldberg

«Voy a elegir a mi GOAT personal, que significa mucho para mí, y esa respuesta es Goldberg. Era mi luchador favorito cuando era niño. Era como un superhéroe para mí. Yo era muy fan de WCW, Goldberg era el tipo.

No es sorpresa que creciera y me volviera un tipo grande y musculoso, porque de niño me gustaban los tipos grandes y fornidos como Scott Steiner y Goldberg. Me gustaban los hombres más grandes que la vida misma, y Goldberg estaba definitivamente en lo más alto de esa lista.»

Dominik Mysterio: Liv Morgan

«¿Por qué no sería ella la GOAT de la lucha libre? Es la mejor campeona femenina de todos los tiempos. Es la mejor campeona femenina de cuatro reinados junto con Raquel (Rodriguez). Es campeona en Arabia Saudita (Crown Jewel).

Es la mejor, ¿estás bromeando? Ni siquiera sé por qué me lo estás preguntando.»

Liv Morgan: Dominik Mysterio

«Porque es un hombre muy inteligente en muchos niveles. Uno, porque me eligió a mí por sobre Rhea Ripley, y dos, porque es el mejor campeón Intercontinental de todos los tiempos, además de ser el mejor Mysterio de todos los tiempos.

Está en la mejor facción de la historia de WWE y tiene a la novia más guapa del mundo.»

Raquel Rodriguez: Liv Morgan y Raquel Rodríguez

«Tendría que decir Liv y Raquel, el mejor equipo de todos los tiempos. Primeras y únicas campeonas en pareja con cuatro títulos. Esas dos mujeres no se detienen. Lo dan todo. Son guapas, fuertes y están que arden.»

Stephanie Vaquer: Rey Mysterio

«Es como la superestrella completa. Un luchador increíble, una carrera increíble y una persona increíble también. Así que sí, Rey Mysterio.»

Lyra Valkyria: Sami Zayn

«Simplemente creo que es el más increíble de todos los tiempos. Realmente me hace sentir cada vez que lo veo luchar.»

Ludwig Kaiser: Kurt Angle

«Para mí, personalmente, el primero que me viene a la mente es mi padre (Axel Dieter Sr), pero si hablamos de WWE, probablemente diría Kurt Angle. Su trayectoria, hacer esa transición de luchador amateur increíble, ganar el oro y luego convertirse en un luchador profesional tan perfecto. En el ring, simplemente una máquina. Probablemente diría Kurt Angle.»

Maxxine Dupri: Nikki Bella

«Estoy obsesionada con ella. Es la definición de belleza y fuerza. Una y otra vez lo demuestra. Todo lo que ha hecho con su vida, su carrera, el negocio, como presentadora… Su aura es especial. La conocí hace unos meses y cuando la gente dice que no hay que conocer a tus héroes, es porque no han conocido a Nikki Bella. Es aún mejor en persona.»

Shayna Baszler: Meiko Satomura

Chelsea Green: Gail Kim

«Es la GOAT. Siempre luchó como un hombre antes de que eso fuera algo y la amo. Y seguiré amando a Gail Kim.»

Roxanne Pérez: AJ Lee

Zoey Stark: Becky Lynch

