El mejor consejo de John Cena a Bianca Belair

Unos días atrás la Campeona WWE, Bayley, compartía cómo es hablar con John Cena:

«Dije: ‘John, si hay algo que piensas que falta en la división femenina o algo específico en lo que crees que debería trabajar, ¿qué debería ser?’ Esto se convirtió en una conversación de una hora y todo se redujo a la narración. ¿Cuál es la historia que estamos tratando de contar esta noche? No pienses en lo que ellos quieren, lo que él quiere, lo que tú quieres. Todo se trata de la narración. Él quiere devolver algo de una manera que no todos lo hacen. Tiene información tan única que puede compartir. Nos recuerda por qué nos metimos en esto. Tenerlo cerca para tener conversaciones ha sido realmente genial».

► John Cena a Bianca Belair

Ahora es su compañera, amiga y también acérrima oponente Bianca Belair la que habla del 16 veces Campeón Mundial y el mejor consejo que le brindó en US Weekly recordando su derrota en 26 segundos ante Becky Lynch en SummerSlam 2021, a la cual dio respuesta venciendo a «The Man» para recuperar el título en WrestleMania 38:

«La mayor joya que me dio fue después de SummerSlam [en 2021] cuando perdí en 26 segundos. Acababa de ser el evento principal de WrestleMania. Gané un título (el ahora desaparecido Campeonato Femenil de Raw). Estaba en una gran racha, con todo este impulso, y luego perdí en 26 segundos. Me sentí tan derrotada. Me apartó a un lado y realmente me dio ánimos. Me habló sobre los entresijos del negocio y cómo pasar de abajo a arriba… Lo viste hacer eso una y otra vez en su carrera. Siempre se estaba reinventando.»

Curiosamente, en la actualidad, Bianca Belair debe también reinventarse ya que está en tierra de nadie alejada de los campeonatos y sin una historia que contar. Al mismo tiempo, John Cena está iniciando su gira de despedida.