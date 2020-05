Los fans de WWE están a la expectativa por Undertaker: The Last Ride, para por fin conocer a Mark Calaway, el hombre detrás del mito. WWE publicó hace poco un corto de 13 minutos como previo de lo que los fans verán en cinco episodios cada domingo y allí se reveló cuál es el mayor miedo de The Undertaker. Y ese es el que la gente diga que antes se movía más rápido, que antes era mejor y en general, convertirse en una parodia de sí mismo, algo que ya había dejado saber antes y que recientemente confirmó que estaba ocurriendo.

► El mayor miedo de The Undertaker

"Decepción. Cada año, el problema más grande es asegurarme de que todavía tenga suficiente gasolina en el tanque. Y eso es casi que un producto de solo trabajar las pocas luchas que hago ahora. Y de todo con lo que estoy lidiando ahora. Así que, sí, es una locura enfrentar ese hecho y obtener el máximo resultado posible con la persona con la que esté trabajando.

"Sin importar mis lesiones, sin importar mi edad o todo lo que ha pasado conmigo, si estoy en el cartel, hay algún otro chico joven que está trabajando un montón de shows a lo largo de los años, y que quizá no vaya a estar programado en ese cartel. Así que es mi responsabilidad asegurarme de que vale la pena que me pongan en el cartel del show. Probablemente nadie me diría en la cara que no lo hice bien, pero yo lo voy a saber.

"Uno de mis más grandes miedos es convertirme en una parodia de mí mismo. Me mataría saber que un papá, que me vio luchar cuando él era más joven, le dijera a su hijo que ya no me muevo como antes, y tenga que voltearse hacia su hijo y decirle: 'Sí, hombre, se mueve algo lento, pero deberías de haberlo visto 10 o 15 años atrás'. Eso me mataría".

Lo anterior es lo que dice Undertaker ante la cámara en el previo de ese primer capítulo. WWE adelantó el día de hoy que en el segundo capítulo veremos cómo ese miedo de Undertaker se hizo realidad tras su lucha ante Roman Reigns en WrestleMania 33, motivo por el cual Undertaker dejó sus guantes, su gabardina y su sombrero en el ring y rompió su personaje ante el mundo al besar a su esposa, Michelle McCool, pero pudo recuperarse para dar lo mejor de sí en WrestleMania 34 ante John Cena.