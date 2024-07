El mayor dolor que sufrió Kofi Kingston en la WWE

El ex Campeón WWE «The Jamaican Sensation» Kofi Kingston comparte -no fue perder el título con Brock Lesnar ni su actual lesión- la vez que más dolor sintió. No cabe duda de que aquella derrota ante «The Beast Incarnate» en tan solo unos segundos para terminar su reinado como monarca máximo fue un duro golpe, pero también tuvo un largo reinado al nivel más alto que ya está en los libros de historia, como la «KofiMania». Asimismo, hemos sabido que se lesionó y agravó el daño en la reciente gira por Japón, y se desconoce cuando volverá.

► El mayor dolor de Kofi Kingston

Pero vamos a enfocarnos en ese gran dolor que sufrió el integrante del New Day. Ocurrió precisamente durante su camino a coronarse Campeón WWE venciendo a Daniel Bryan en WrestleMania 35. Durante el episodio de SmackDown del 19 de marzo se llevó a cabo un Gauntlet Match en el que el entonces guardaespaldas del «American Dragon», Rowan, lo golpeó con una silla y fue descalificado del combate que Bryan acabaría ganando. Ese, ese momento, ese golpe, fue cuando sucedió. Kingston lo cuenta en su reciente entrevista con DraftKings.

«Erick Rowan me golpeó en la espalda con una silla durante un Gauntlet Match. Estaba a la mitad del combate y el golpe fue tan fuerte que fue el mayor dolor que he sentido en el ring. No podía creer lo duro que me golpeó con la silla. Por un momento pensé, ‘Tal vez este sea el momento adecuado para llorar. Podría mostrarme humano ante el público y dejar que vean mis lágrimas’. Pero luego decidí seguir adelante y tratar de ganar el Gauntlet Match. No gané, pero al menos no lloré.»

