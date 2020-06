El más grande de todos los tiempos según The Rock

A finales del pasado año, en plena efervescencia de la moda por escoger tu particular Monte Rushmore luchístico, The Rock se sumó a la tendencia en Twitter.

*I made an edit after thinking about the wrestling star’s impact and drawing power during their respective runs. Thanks for the carve out and always a cool debate. I’d go with/ Hulk Hogan Ric Flair Gorgeous George/Bruno Sammartino Steve Austin 🐍 #WrestlingsMtRushmore https://t.co/4nyQsoClXp

Pero recientemente, respondiendo a una pregunta lanzada por FOX en redes sociales, "The People's Champ" no mencionó a ninguna de las leyendas que configuraron su Monte Rushmore. La cadena quiso saber quién es el más grande de todos los tiempos: Stone Cold o The Rock, y este dio un nombre inesperado para muchos.

In wrestling? Easy answer; when I was 15 (broke & evicted) this man let me live with him in Nashville 🙏🏾

Downtown Bruno.

Most don’t know who Bruno is but a few do.

My brother @steveaustinBSR comes in a very close 2nd 🤣

Cheers to life’s wild and unpredictable journey 🍻#goat https://t.co/quc12kXqys