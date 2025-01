El más divertido del vestidor de WWE según Sheamus

Cuando pensamos en las Superestrellas de WWE más divertidas de la historia nos vienen a la mente The Rock, Santino Marella, Chris Jericho o Eddie Guerrero. Qué grandes momentos protagonizaron cada uno de ellos siendo tan distintos pero tan talentosos cada uno en lo suyo. Las imitaciones de uno, la cobra de otro, de listas de nombres castigados o silletazos que nunca sucedieron realmente.

► El más divertido

Pero, ¿y en la actualidad? R-Truth, quien también es uno de los grandes de siempre, Sami Zayn, en especial su época haciendo reír a todo The Bloodline, Carlito surgiendo de la nada para romper la seriedad de The Judgment Day… Cabe mencionarse que hablamos de cuando las cámaras están apagadas. Pero se sobreentiende que cuando un luchador es gracioso en el vestidor también lo es en el cuadrilátero.

Habrá diferentes respuestas dependiendo a quién se le pregunte y en esta ocasión conocemos la opinión de Sheamus, un veterano que no es mucho de bromas cuando sale al escenario de WWE pero detrás de la cortina es otra historia .

«Otis, amigo. Es un tipo que habla en acertijos y, la mitad del tiempo, no entiendes lo que está diciendo. No puedo repetir lo que dice porque probablemente no lo comprenderías, pero literalmente es uno de los tipos más graciosos. Definitivamente, Otis es alguien con quien todos quieren estar todo el tiempo. No creo que haya nadie que tenga una mala palabra para decir sobre él. Es increíble. Si quieres salir una noche, él es el tipo con el que quieres estar. Es, sin duda, el más entretenido que verás. Se asegurará de que no haya ni un momento de aburrimiento.»

