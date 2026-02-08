El luchador méxico-japonés RYUSEI debuta en Italia con LTJ

El luchador méxico-japonés RYUSEI, alumno de Tetsuya Naito y miembro de Los Tranquilos de Japón, tuvo su debut profesional.

► RYUSEI hizo su debut luchístico

Este ocurrió durante una presentación que tuvieron Los Tranquilos de Japón en Milán, Italia, con la empresa independiente Squash A Jobber Wrestling, que presentó su evento «Evil Eye».

Tetsuya Naito declaró que RYUSEI ya estaba listo, por lo que debutó en la quinta lucha al lado del también integrante de LTJ, el español Ángel Reyes. Desafortunadamente, ambos cayeron ante el equipo de Merak y Spike Trivet. Por su parte, Naito protagonizó la lucha estelar al lado de Crimi y Mike Bird llevándo se el triunfo ante Adriano y BBB (Mirko Mori y Nico Inverardi).

A pesar del resultado de su combate, Naito quedó complacido con el desempeño de RYUSEI. Éste es un joven gladiador de segunda generación, hermano gemelo de Masatora Yasuda e hijo del luchador mexicano Zumbido. RYUSEI comenzó a entrenar con Tetsuya Naito por la gran admiración que siente por él y ahora ve cristalizado su esfuerzo tras su debut.

Entonces RYUSEI le pidió a Naito que le diera oportunidad de debutar en Japón en el Korakuen Hall como el compañero misterioso que acompañaría a Naito y BUSHI en su presentación en NOAH. Naito aceptó con una gran sonrisa y vislubrando un gran futuro para su pupilo.