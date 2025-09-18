El luchador exWWE que ahora trabaja en Disney World

Hoy descubrimos qué ha sido de un luchador que una vez fuera una prometedora Superestrella de WWE pero que nunca terminó de triunfar y acabó «desapareciendo». ¿Cuántos se acuerdan de Kona Reeves, que pasara por NXT entre 2014 y 2021? En realidad, sigue luchando como independiente bajo su nombre real, Noah Kekoa, pero en un perfil bajo. De hecho, luchar no es su principal trabajo. Atendamos a sus recientes declaraciones en Muscle Man Malcolm.

► En palabras de Kona Reeves

Experiencia en NXT

“Fue increíble. Una experiencia asombrosa. No muchas personas tienen esa oportunidad. Fue increíble. Estar en la carretera, viajar, ir a diferentes ciudades y todo eso fue un verdadero placer.”

Combates favoritos

“Hubo muchísima gente con la que me encantó trabajar en NXT. Adam Cole fue increíble. Johnny Gargano era un profesional. Había tantos que eran geniales, ¿sabes a lo que me refiero? KENTA fue genial también. Él era alguien con quien yo quería luchar.”

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Noah Kekoa (@noah_pang_potjes)

Relación con Triple H

“Tenía cierta relación con Triple H. Me apartaba a un lado. Cada vez que tenía un combate en televisión, me daba consejos, me decía en qué podía mejorar. Y luego yo salía ahí fuera y trabajaba en eso.”

Vida después de WWE

“Me estoy divirtiendo mucho ahora. Trabajo a tiempo completo en Disney World. Soy doble de acción en el espectáculo de Indiana Jones. Me paso la vida golpeando a Indiana Jones.”

Lucha independiente y vida personal

“De vez en cuando sigo luchando. Cada tanto me presento en Boca Raton Championship Wrestling. También lucho ahí. Fui campeón recientemente. Compartir un poco de Aloha con el mundo.”

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por MuscleManMalcolm (@malcolmmuscle)