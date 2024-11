El luchador al que querría enfrentar Mercedes Moné

«The CEO» Mercedes Moné está en un gran momento de su carrera; sin ir más lejos, ayer defendió con éxito el Campeonato TBS ante Kris Statlander en un fantástico combate en AEW Full Gear. Sigue ostentando el Campeonato Femenino de NJPW STRONG también, aunque solo ha hecho dos defensas desde junio. Y no se conforma. Anteriormente, la leíamos compartiendo su deseo de ganar un tercer cinturón: el Campeonato Mundial de la casa Élite.

► La lucha intergénero soñada

Qué sigue para «The Glamour» Mariah May sí que se sabe pues su traición a Mina Shirakawa en el mismo PPV seguro que las llevará a un combate titular pero no así qué sucederá a continuación con Moné. Probablemente, Statlander no tenga una nueva oportunidad. ¿Puede que Kamille se rebele contra ella? Lo que sí podemos adelantar es que no será un enfrentamiento intergénero. Y menos aún contra el rival que le gustaría tener a Mercedes.

Pero vayamos por ese camino para descubrir quién es de acuerdo a las declaraciones de la luchadora en Ginger Vision House:

«Hay tantas. Mi oponente soñada número uno sería Manami Toyota. Si pudiera luchar contra ella en su versión de los años ’90 o ’92, probablemente me patearía la cabeza hasta la décima fila, pero daría todo de mí. Creo que es una de las mejores luchadoras de todos los tiempos. Así que esa sería una lucha de ensueño para mí. También diría que Trish Stratus es un combate soñado para mí. Mickie James. Me encanta Mickie James. Si tuviera que elegir a un hombre, me encantaría luchar contra Rey Mysterio».

Por su parte, Rey Mysterio continúa haciendo de las suyas en WWE, en la actualidad como líder de la facción LWO y rivalizando con American Made, a quienes venció junto a Zelina Vega recientemente en Raw. Sería interesante que ambos disputaran un mano a mano pero no parece probable. Nunca ha cerrado la puerta pero Mercedes Moné no se ve volviendo a su antigua compañía. Y «The Great Mask of All Time» seguramente se retirará en ella.

