Kurt Angle estuvo hablando recientemente con nuestros compañeros de Sportskeeda Wrestling y señaló al luchador que duda que pudiera vencer: Bruno Sammartino. También se pronunció sobre cómo es enfrentar en el encordado a Brock Lesnar. También dijo que solo volvería para una lucha de parejas si su salud no está en riesgo.

► Kurt Angle habla de Bruno Sammartino

«Bruno hubiera sido difícil de vencer. Tuvo una racha cuando fue campeón. Creo que fue por 2800 (2803) días. Bruno es el luchador más dominante en la historia de la WWE. No sé si que perdiera finalmente fue una casualidad, no sé si Bruno no perdió mucho en su carrera, tal vez, ya sabes, 4, 5, 6 veces. Así que lo haría, así que probablemente sea uno de los luchadores más imbatibles de la historia del negocio y no estoy seguro si podría haberlo vencido«.

El medallista de oro olímpico afirma también que está contento con su carrera.

«No me parece. Tuve un reemplazo de rodilla hace cinco meses. Estoy bien. Creo que he tenido una carrera bastante buena de la que estoy muy orgulloso. Si llega a ser, entonces probablemente será una lucha de parejas como lo hizo Ric Flair para que no quede expuesto. Odio decirlo, pero no soy exactamente el mismo luchador que solía ser. Pero si decidiera tener un combate de lucha libre, sería contra muchachos más jóvenes que pudieran llevarme. Y me aseguraría de que fuera un combate de parejas, para no quedar expuesto».

Y de la misma manera habla de Brock Lesnar.

«Tienes que temerle todo el tiempo. Quiero decir, si estás hablando de un tipo que maltrata a todos con los que lucha, es Brock Lesnar. No hay nadie, libra por libra, que sea tan fuerte como él o tan atlético como Brock Lesnar. Es un individuo peligroso. Y por la forma en que luché con él, trataría de evitar que me golpeara con demasiados suplexes. Brock ha dominado los suplexes. Y así es como te desgasta, y así es como te derrota.

«Entonces, siempre intentaba contrarrestar esos supexes con suplexes propios. Y en su mayor parte, pude hacerlo. Vencí a Brock Lesnar por el campeonato mundial; creo que fue en SummerSlam (2003). Lo hice. Me ganó en WrestleMania (19) por el título. Así que hicimos ojo por ojo, pero Lesnar es uno de los mejores luchadores con los que he estado en el ring.

«Todo el mundo se vuelve vulnerable cuando se cansa, y Brock Lesnar no es diferente. Es humano, es un ser humano, y eventualmente se cansará. Y si vas a decir que es una de sus debilidades, lleva mucho tiempo cansarlo, pero eventualmente, se cansaba. Así que diría que es una de sus debilidades«.