El Legado del Fantasma busca conquistar 205 Live

La aparición del Legado del Fantasma en NXT y luego en 205 Live, ha cimbrado a las dos marcas de WWE, por lo que los comandados por Santos Escobar buscan desmostar su fuerza y apropiarse de la marca morada.

El equipo integrado por Joaquín Wilde, Raúl Mendoza y el Campeón Crucero NXT, llevan 6 victorias combinadas desde que se unieron y no han caído en ninguno de sus combates en sus presentaciones en los dos programas de WWE, por lo que se mostraron muy confiados.

#LegadoDelFantasma have a message for @swerveconfident and the rest of the #205Live locker room! @EscobarWWE @joaquinwilde_ @RaulMendozaWWE pic.twitter.com/ZJPG2y74OF

— 205 Live (@WWE205Live) August 1, 2020