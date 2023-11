Origen y alma de AEW: El legado de Being The Elite

Being The Elite, el icónico show de YouTube que siguió de cerca la vida de los luchadores de The Elite, ha dejado una marca indeleble en la lucha profesional. Su conclusión en AEW marca el fin de una era, pero su legado perdurará mucho más allá de las pantallas.

►El comienzo: Una ventana a las vidas personales

Desde su inicio, Being The Elite ofreció a los fans una visión sin precedentes de las vidas personales y profesionales de luchadores como Kenny Omega, The Young Bucks, Cody Rhodes y otros miembros de The Elite. Este enfoque permitió a los espectadores conectarse de manera única con sus héroes, viéndolos no solo como atletas en el ring sino como individuos reales con sueños, desafíos y momentos divertidos.

►Un vehículo creativo

Lo que comenzó como una serie de vlogs evolucionó rápidamente en un vehículo creativo. Being The Elite no solo presentaba la vida cotidiana, sino que también se convirtió en un espacio donde los luchadores podían desarrollar historias y construir rivalidades. Este aspecto creativo del programa no solo entretenía, sino que también influyó en otras empresas.

►De la pantallas a los escenarios mundiales

Being The Elite no solo ayudó a los fans a conocer mejor a sus luchadores favoritos, sino que también sirvió como una plataforma para impulsar carreras. Muchos luchadores que aparecieron regularmente en el programa vieron un aumento en su popularidad y oportunidades. La exposición global proporcionada por el show permitió que sus historias y personajes trascendieran las fronteras de la lucha libre independiente para llegar a audiencias internacionales.

Fue también una parte vital para la creación de AEW y siempre estará ligado a la historia de la empresa. También fue un vehículo para otros luchadores y poder experimentar cosas nuevas, The Dark Order es el mejor ejemplo de esto.

►Los fans, más que espectadores

El legado de Being The Elite no solo radica en su impacto en los luchadores, sino también en la creación de una comunidad de fans. Los seguidores del programa se convirtieron en una parte integral de la experiencia, participando activamente en el contenido a través de comentarios, memes y teorías sobre las tramas. Esto creó un sentido de pertenencia que trascendió la pantalla y contribuyó a la popularidad sostenida del programa.

►El cierre de un capítulo, la apertura de nuevas oportunidades

Con el cierre de Being The Elite, se marca el fin de un capítulo en la historia de la lucha libre. Sin embargo, esto también significa el comienzo de nuevas oportunidades y proyectos para los luchadores de The Elite. La plataforma que les proporcionó ha preparado el terreno para futuros éxitos dentro y fuera del ring.

En conclusión, el legado de Being The Elite trasciende el entretenimiento para convertirse en un testimonio de la evolución de la lucha libre en la era digital. Su impacto continuará resonando en la lucha libre por mucho tiempo.